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MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

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MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。 美國聯合通訊社
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。 美國聯合通訊社

道奇隊今天以4：1擊敗國民隊，大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也忍不住大讚，「他的球棒裡寄宿著閃電。」

大谷翔平在9局上面對巴恩斯（Matt Barnes），一棒把球掃到右外野觀眾席第二層看台，這球一打出去就知道留不住，成為轉戰道奇第6轟，距離羅伯茲保有的道奇隊日本出生球員最多轟紀錄只差1轟。

羅伯茲對大谷今天表現只有稱讚，「沒什麼好說的，大谷那發大號全壘打，是在0好1壞後將指叉球轟出去，這真的很少見。」

大谷翔平這一轟的擊球初速刷新2022年天使隊時的118哩個人紀錄，也是Statcast啟用以來的道奇隊最速，原本是2018年馬恰多（Manny Machado）的115.6哩。

羅伯茲直言，大谷的開轟讓他想到史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge），「很少數球員能像那樣開轟。」更形容大谷的球棒猶如寄宿著閃電，「他只要揮棒擊中球，就能改變比賽的走向。」

大谷翔平開轟後走到休息區前，開心的搖頭晃腦，露出「反差萌」，羅伯茲更透露：「他跟我說，他打起來感覺卡卡的，這當然是在開玩笑。」今天賽前，羅伯茲曾跟大谷談到得點圈打擊率不佳的問題。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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