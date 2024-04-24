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MLB／前田健太5局0失分！老虎格林父母面生涯首度雙響

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎格林今天敲出雙響砲，幫助球隊踢館光芒成功。 美聯社
老虎格林今天敲出雙響砲，幫助球隊踢館光芒成功。 美聯社

日籍投手前田健太開季表現跌跌撞撞，不過今天對戰光芒隊的先發繳出5局無失分的比賽，這場比賽老虎隊靠著外野手格林（Riley Greene）的關鍵兩分砲逆轉戰局，最後便以4：2帶走勝利，前田無關勝敗。

前田健太用了88球投完5局，僅被敲出3支零星安打沒有失分，另外送出5次三振，同時也是本季首次無失分的比賽，退場時球隊靠著格林的陽春彈以1：0領先，不過牛棚並沒有成功守成，光芒巴瑞德斯（Isaac Paredes）6局下半轟出兩分砲反超。

老虎日籍投手今天投出本季首次0失分比賽。 美聯社
老虎日籍投手今天投出本季首次0失分比賽。 美聯社

不過來到第8局，格林注定成為今晚的英雄，凱利（Carson Kelly）敲安上壘後，格林將球扛出右外野大牆，再度替球隊打下超前分，格林的家鄉距離坦帕灣主場約2小時車程，包含父母、祖父母在內，今天一共有15名親朋好友到場見證他生涯首度單場雙響砲。

格林說：「這超級、超級特別，我試著維持我的擊球策略，並且保持侵略性，總教練一直告訴我『只打好球』，這也是我最注重的......這真的是一個美好的夜晚。」

對老虎來說，今天擊敗光芒是自2007年後首度贏下開季前5個客場系列賽，也是2016年後首次在光芒主場贏下系列賽，總教練辛區（A.J. Hinch）說：「球員們堅持了下來，好事可能會晚點發生，尤其是格林參與其中時，當格林看見可以進攻的球路，就能造成巨大的傷害。」

前田健太 教練 父母 老虎

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