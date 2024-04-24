MLB／響尾蛇輪值拉緊報 二當家凱利右肩拉傷進傷兵名單

根據大聯盟官網報導，響尾蛇隊今天將先發投手凱利（Merrill Kelly）放進傷兵名單，輪值工作預計將由塞柯尼（Slade Cecconi）接手，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）受訪時提到凱利的傷勢不用動手術，不過目前沒有明確回歸時間表。

現年35歲的凱利過去幾年來一直是聯盟最穩定的投手之一，他和王牌賈倫（Zac Gallen）共構蛇軍的前兩號先發，幫助球隊去年一路殺進世界大賽，本季先發4場拿下2勝，防禦率僅2.19。

凱利因傷勢錯過了上周末在舊金山原定的先發，並隨即返回鳳凰城接受治療，他表示，在傳接球練習時突然感覺「肩膀被抓住」，「尚未確定有哪些是我們該擔憂的，這是球隊努力搞清楚的地方......嚴重程度及停機時間目前還不明瞭。」羅夫洛說。

本季響尾蛇的傷兵不少，先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和守護神塞瓦德（Paul Sewald）在春訓階段就受傷，在凱利受傷之前，另一名先發投手尼爾森（Ryan Nelson）上周也因強襲球傷兵名單。

羅夫洛說：「我為受傷的球員難過，他們只是想上場，當這種感覺被剝奪時，這會是球員遇過最艱難的事情，很多時候這不是他們的錯......我們試圖找到最佳的位置，為此我一直很努力，所以我也需要反省，確認我是否要負起責任。」