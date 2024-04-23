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中職／曾子祐看雄鷹創隊紀錄片 選秀畫面勾回憶泛淚

中央社／ 新北23日電
曾子祐(左二)。台鋼雄鷹臉書
曾子祐(左二)。台鋼雄鷹臉書

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊創隊紀錄片「機會 THE CHANCE」21日首映，雄鷹首任選秀狀元曾子祐直呼感動，看到選秀獲選片段，回想從小打球夢想實現，「有泛淚但有忍住」。

中職新軍雄鷹創隊紀錄片21日在高雄市立圖書館總館首映，雄鷹球員藍寅倫、曾子祐、陳柏清、葉保弟、邱邦和上百名球迷到場，重溫雄鷹創隊以來點點滴滴。

曾子祐今天賽前受訪表示，邊看影片邊回想從選秀獲選進球隊，訓練、二軍賽事、熱身賽到今年投入一軍例行賽種種，一路走來心路歷程很感動。

穿上象徵雄鷹第1名球員背號1號的曾子祐表示，當時看到球隊提及為什麼選自己，球隊期待很高、也有壓力，但過程中很多教練幫忙，也感覺到自己進步。

被問起紀錄片中哪個片段特別感動，曾子祐表示，有幾個片段看了有泛淚，但有忍住，有跟隊友有關、也有跟自己相關片段。

曾子祐保密跟隊友有關片段，只提到紀錄片中有他在國民小學時代打球畫面及選秀獲選那刻，兩個畫面重疊，「讓我想到從小到大打球的夢想就是進職棒」，夢想成真的感覺，看了特別感動。

他說，一起看首映隊友中，應該是葉保弟情緒起伏較大，而自己是在最後對球迷講話時，受紀錄片情緒感染又有點哽咽。

台鋼雄鷹 曾子祐 選秀

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