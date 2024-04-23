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MLB／楚奧特九下遭滿壘計三振 近5戰僅敲1安天使吞5連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特近期狀況不佳，近5戰打擊率僅0.056。 美聯社
楚奧特近期狀況不佳，近5戰打擊率僅0.056。 美聯社

天使在主場迎戰強敵金鶯，金鶯在二局上先靠著麥肯(James McCann)擊出左外野陽春砲先馳得點，三局及五局各下一城，接著七局上考瑟（Colton Cowser）再轟出中外野陽春砲取得4：0領先；天使在七局下立刻有所回應，阿德爾（Jo Adell）陽春砲結束天使連續18局沒得分紀錄，隨後沙努爾（Nolan Schanuel）適時安打追成2分落後，可惜九局下滿壘「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上場遭三振無緣逆轉，最終以2：4不敵金鶯，吞下5連敗，近10場比賽輸了8場。

楚奧特遭金鶯守護神金布洛爾（Craig Kimbrel)速球三振，此役全場3支0選到2保送苦吞2K，賽後打擊率降為0.236。提到九下的對決，楚奧特表示，「我知道對方投手要投什麼球，他們整場比賽都對我投這種球，我應該克服這點的。」

事實上楚奧特近期手感低迷，滿壘機會還是辜負主場球迷期待，在開季火熱後狀況直線下滑，近5場合計18打數只敲1安、打擊率只有0.056，

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）則稱讚金布洛爾九局下的表現，他說道，「在投手丘上絕對需要有顆大心臟，他經歷過很多次這種情況，完全掌握了局勢，並在重要時刻投出三振。」

金鶯此戰獲勝後，戰績15勝7敗位居美聯東區第一，而天使吞下5連敗後，9勝14敗運動家並列美聯西區第三。

Craig Kimbrel Mike Trout 天使 金鶯

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