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MLB／飛來橫禍！釀酒人投手外野慢跑被球擊中頸部送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人投手朱尼斯天外飛來橫禍頸部受傷。 美聯社
釀酒人投手朱尼斯天外飛來橫禍頸部受傷。 美聯社

釀酒人隊作客海盜隊主場，賽前卻發生意外，釀酒人投手朱尼斯（Jakob Junis）在外野慢跑，遭海盜隊打者敲出去的球擊中頸部，必須送醫治療。

當時海盜正進行打擊練習，在外野慢跑的朱尼斯頸部遭擊中倒地，躺在地上15分鐘後，被抬上救護車前往當地醫院治療。釀酒人官方指出，朱尼斯目前意識清醒，將接受進一步評估。

朱尼斯上季效力巨人隊，出賽40場，主投86局投出96次三振，防禦率3.87，每局被上壘率1.29。他4月6日時因肩膀傷勢被放進15天傷兵名單，因此本季只出賽過1場，主投4局投出4次三振，失1分。

釀酒人打線今天遭海盜22歲新人瓊斯（Jared Jones）壓制，終場以2：4輸球，目前戰績14勝7敗，仍暫居國聯中區龍頭，領先小熊隊1.5場勝差。

釀酒人

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