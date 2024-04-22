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MLB／大谷翔平176轟破紀錄如釋重負 紀念球動向受矚

中央社／ 東京22日綜合外電報導
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 21: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers crosses the plate as he celebrate with catcher Tomas Nido #3 of the New York Mets looks after hitting a two run home run against pitcher Adrian Houser #35 during the third inning for his 176 career home run at Dodger Stadium on April 21, 2024 in Los Angeles, California. Ohtani's 176th home is the most by a Japanese born player. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 21: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers crosses the plate as he celebrate with catcher Tomas Nido #3 of the New York Mets looks after hitting a two run home run against pitcher Adrian Houser #35 during the third inning for his 176 career home run at Dodger Stadium on April 21, 2024 in Los Angeles, California. Ohtani's 176th home is the most by a Japanese born player. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平美國時間21日在3局下敲出全壘打，以176轟打破松井秀喜在大聯盟締造日本球員最多轟的全壘打紀錄。他在賽後表示如釋重負。

日本放送協會（NHK）報導，這是大谷睽違8場比賽後開轟，除了幫道奇止住連敗，也助球隊終場以10比0在主場痛宰紐約大都會。

●大谷鬆一口氣 道奇教頭期許打破自己紀錄

大谷賽後受訪時表示心情如釋重負。他說：「之前希望可以趕快敲出全壘打，現在覺得安心又高興」。

而這也是大谷轉戰道奇後的第5轟，他也成為效力於道奇時期全壘打數第2多的日本出生選手。目前蟠踞排行榜第1的是道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）的7轟，第3名則是野茂英雄的4轟。

出生於日本沖繩縣的羅伯茲今天笑稱：「賽後對大谷說，下次就輪到我的紀錄被打破。」羅伯茲還說，「松井秀喜是名優秀的打者，我知道翔平也相當尊敬松井」，他也看好大谷可以打破前人留下的所有紀錄。

●松井秀喜盼大谷持續拿出好表現

共同社報導，松井秀喜美國時間21日出席在紐約舉辦的日美棒球相關記者會。他謙虛地說：「我沒有什麼感覺，他的表現相當優異，完全沒有必要拿我的數字跟他比較。」

被問及希望大谷能締造何種紀錄時，松井表示「這個留給球迷期待就好，我僅會幫大谷加油日後持續拿出好表現」。

●拿到大谷第176轟男球迷 人生首次進球場觀賽

日本放送協會（NHK）報導，大谷21日在主場迎戰紐約大都會時，這場比賽的用球還印著數字176，以識別大谷的第176轟。

而這顆具有紀念價值的全壘打球，被一名坐在右外野觀眾席的球迷拿到。這名48歲男球迷透露，這是他人生第一次進球場看棒球。

而他拿到大谷敲出的全壘打球之後，球場的警衛就請他移動到其他地方，並有相關人員提議用大谷的簽名球交換他手上的全壘打球，並說明想要將這顆紀念球展示在美國棒球名人堂。

不過這名球迷表示想要保留這顆球。而道奇球團事後也向媒體說明，大谷的第176轟全壘打球由球迷保管，且這顆球已被球團認證。

●大谷道奇首轟出爐後 球團處理方式惹議

關於大谷敲出本賽季的第1轟後，道奇球團的作風一度引發球迷不滿。美國媒體報導，當時球團職員要求以大谷的周邊商品，跟一名女球迷交換她拿到的大谷全壘打球，若球迷拒絕的話，球團暗示將不會認證這顆球。

美媒報導，大谷本賽季第一顆全壘打球據說價值至少10萬美元（約新台幣320萬元）。

這名女球迷後來在社群媒體上表示，「原本期待球團的處理能更具溫度」，也引發網路上一陣討論。

之後道奇球團宣布修改回收紀念球的程序，並招待這名女球迷觀賞其他比賽，並贈送她2支大谷簽名球棒、2顆簽名球、4頂簽名帽，以交換大谷轉戰道奇後打出的第1顆全壘打球。

松井秀喜

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