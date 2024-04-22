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MLB／打席前換球好抱歉 大谷向對手表歉意：我也想快點打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷轟出生涯第176發全壘打。 法新社
大谷轟出生涯第176發全壘打。 法新社

175轟出爐後，大谷翔平一連7場砲管熄火，直到今天終於敲出破紀錄的176轟，賽後他對對手有抱歉的話要說，因為打席前必須更換特殊用球，「對投手、捕手、裁判都不太好意思。」

為了迎接可能的破紀錄轟出現，道奇在大谷打席啟用的球，上面印有特殊數字和字母，方便後續回收確認，先前教士隊達比修有在對戰大谷時就有注意到，賽後向媒體笑說：「感覺道奇在做什麼奇怪的事喔。」但也有投手在等待換球的時間對此表露些許不悅。

大谷的176轟讓外界等待多時，直到今天有著特殊記號的用球終於發揮效用。大谷表示，自己也想快點準備好打擊，讓比賽回歸正常節奏．但這陣子因此必須換球，「如果因此耽誤到比賽，我感覺有點抱歉，不只是我有影響，也會影響到到對方投手、捕手和裁判。」

至於這顆紀念球的回收，大谷賽後表示還不知道，「之前那顆球造成一點誤會，我不知道這次會怎樣，我會再問問看。」

大谷翔平 教士 道奇

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