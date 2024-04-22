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大谷翔平破紀錄第176轟出爐！ 超越松井秀喜登上日本第一

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MLB／終於等到破紀錄176轟 大谷翔平超越松井秀喜喊鬆了口氣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。 美聯社
大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。 美聯社

千呼萬喚，大谷翔平破紀錄的大聯盟生涯第176轟，終於在今天問世，3局上敲出兩分砲，幫助道奇隊先馳得點，終場以10：0擊敗大都會隊，大谷賽後也直呼既開心又鬆了一口氣。

大聯盟日籍球員最多轟紀錄由松井秀喜175轟保持，大谷在13日就敲出平紀錄的175轟，外界高度關注他何時單獨登頂，一連7場砲管熄火，直到今天打破紀錄的時刻到來。

3局下面對投手豪瑟（Adrian Houser），大谷逮中落在5號位的81.7哩滑球，掃出右外野全壘打牆外，這一轟飛行距離423呎，本季第5轟、生涯第176轟出爐。

擠下松井秀喜，單獨站上大聯盟生涯日籍全壘打王的位置，大谷坦言，距離上一轟已有一段時間，「所以老實說，真的是鬆了一口氣，也覺得很開心終於破紀錄。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，「松井是名偉大的球員、偉大的強打者、世界冠軍，據我所知，大谷也很崇拜他，可以超越這項紀錄是件重要的事，不管接下來大谷前方還有什麼紀錄，我相信他都會試著一個一個拿下。」

有趣的是，道奇隊史日裔球員最多轟紀錄為羅伯茲的7轟，而大谷已有5轟，遲早就會超越自家教頭，他也笑答：「我想要超越總仔的紀錄。」

大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。 路透
大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。 路透

大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。 路透
大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。 路透

大聯盟 大谷翔平 松井秀喜

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