MLB／大谷翔平176轟打破日籍選手紀錄 道奇痛宰大都會

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天在3局下敲出一記全壘打，大聯盟生涯累積176轟，打破松井秀喜在大聯盟締造日本球員最多轟的全壘打紀錄。

路透社報導，大谷看著他大聯盟生涯第176支全壘打深入看台，接著一臉微笑地跑過本壘板。道奇今天終場以10比0在主場痛宰來訪的紐約大都會。

大谷因能打能投而被比喻為「現代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他今天破紀錄的全壘打時速110英里，飛行距離423英尺。

自2023年休季期間宣布以破天荒10年7億美元合約加盟道奇以來，大谷打擊率為3成68，有5支全壘打和13分打點。

在手肘先前開刀仍在療養下，29歲的大谷這個球季將不會擔任投手，但預計明年將重返投手丘。