MLB／鄧愷威下放巨人3A 先發牛棚角色改變成挑戰

美國職棒舊金山巨人隊今天賽前宣布，旅美台灣投手鄧愷威昨晚賽後被下放小聯盟3A，投手傑利離開15天傷兵名單歸隊。鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，今天返回沙加緬度繼續鍛鍊調整。

鄧愷威3月29日升上大聯盟，成為歷年來第17位出身台灣的大聯盟球員。本季他在大聯盟出賽4場，都是在球隊大幅落後的情況下上場，協助球隊吃局數。

舊金山巨人隊今天主場繼續迎戰亞利桑那響尾蛇隊，球隊賽前宣布球員調度，原本被放入15天傷兵名單的傑利（Sean Hjelle）復原歸隊，鄧愷威被下放小聯盟3A。

鄧愷威在大聯盟前3場比賽都投滿至少3局，昨晚第4場比賽他首度在局中登板，

在7局上，1人出局、二三壘有人的狀況下被派上場，投1局掉5分後被換下場。

他表示，昨晚是人生第一次在局中間上場接替投球，相較於過去都是在新的一局開始投球還有點不習慣，昨晚牛棚一接到電話就馬上要準備，熱身時間也相對縮短很多，狀況較不理想。

他在大聯盟4場比賽總計共投了11局，被敲出15支安打，失掉12分，送出7次三振，另有8次四壞保送，每局被上壘率（WHIP）2.09。

他說，今年在牛棚遇到很多新挑戰，很多新東西要學，過去在3A一直擔任先發位置，在大聯盟變成長中繼的角色，需要重新適應牛棚的調度，也可能遇到連續多天沒有上場的狀況，心態和體能上如何調整與維持，也是一門課題。

巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，鄧愷威體驗過大聯盟，這對他來說是很好的經驗，之後回到小聯盟再做更多鍛鍊，整體經驗對他是好的。

鄧愷威今天即返回沙加緬度3A球隊，繼續訓練調整等待機會。