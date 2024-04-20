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MLB／開轟一錘定音獲洋基迷喊MVP 索托：就像家人一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊索托今天敲出關鍵三分砲，幫助球隊完成精彩的逆轉勝。 美聯社
洋基隊索托今天敲出關鍵三分砲，幫助球隊完成精彩的逆轉勝。 美聯社

洋基隊今天在主場強碰分區勁敵光芒隊，投打皆有優異發揮，靠著明星外野手索托（Juan Soto）7局下敲出三分砲鎖定戰局，最終以5：3上演精彩的逆轉勝，持續坐穩美聯東區龍頭，開季表現火燙的索托也收穫滿場洋基迷的「MVP」呼聲。

洋基打線比賽前半段遭到光芒先發投手亞歷山大（Tyler Alexander）封鎖，處於1分落後，但在光芒換投後找到進攻破口，7局下光芒守備自亂陣腳，單局2次失誤先奉送洋基追平分，沃爾普（Anthony Volpe）適時一擊將比分超前，下一棒的索托再補上大號三分砲一錘定音，洋基單局海灌5分。

根據數據，索托這發本季第5轟飛了409英尺，在全聯盟30座球場都能出牆，索托開轟後先是站在原地並看向休息室，隨後大力甩棒怒吼，激情的反應也讓洋基球場嗨到最高點，當索托下個半局上場守備時，贏得了全場的起立鼓掌，「MVP」的呼喊不絕於耳。

索托說：「這真是太棒了，就像我說的，我們感覺就像家人，彼此團結在一起，他們也很享受我的成功。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也盛讚索托的激情，「他在場上表現頂尖，但我喜歡他在球場外、休息室內做的事，他和團隊緊密連結，他在比賽付出的努力和自豪感，是我見證過最酷的事。」

轉戰洋基的前20場比賽，索托打擊率高達3成47，敲出26安，包含5轟、20打點，4項數據全部領跑全隊，堪稱是打線最可怕的男人，索托說：「我希望直到賽季結束時，我們都能在分區位居首位。」

東區 洋基 索托

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