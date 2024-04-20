MLB／復健賽被打爆都在藏 太空人韋蘭德回歸優質先發摘勝

太空人隊塞揚名投「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）本季在春訓階段因肩膀傷勢而錯過開季，歷經了2場復健賽後今天正式回歸大聯盟，對國民隊6局失2分，繳出一場優質先發，幫助球隊以5：3帶走勝利，同時終止近期3連敗。

高齡41歲的韋蘭德上季拿下13勝8敗防禦率為3.22，表現依舊有明星投手的架式，本季太空人輪值吃緊，包括近期倒下的王牌瓦德茲（Framber Valdez），一度有高達5名先發投手在傷兵名單內，韋蘭德的回歸對於太空人來說無疑是及時雨。

韋蘭德重返大聯盟前在3A投了2場先發，表現十分不理想，分別是3局掉7分、4局掉6分，防禦率高達14.14，但當時他在受訪時表示「不急」：「在理想情況、在對的時機登板，一切都和想像的一樣好。」

今天韋蘭德迎來本季首場先發，6局只用了78球，被敲出4安、沒有保送，另外送出4張國王笑臉，分別在第3局及第5局各丟1分，內容展現高效率，主帥艾斯帕達（Joe Espada）說：「他的回歸對球隊士氣影響巨大，無論是在投手丘的實力、還是賽場下的領導力，我們都對此感到興奮。」

太空人打線在2局上靠著單局3支二壘安打灌進3分奠定勝基，雖然近期不穩定的守護神海德（Josh Hader）第9局登板時因溫克（Jesse Winker）的高飛犧牲打丟1分，最後還是成功關門，賽後韋蘭德拿下本季首勝，太空人戰績來到7勝14敗，持續在美聯西區墊底。