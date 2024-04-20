快訊

彭啟明將接任環境部長！「這1舉動」讓媒體人驚呼：這就是人品

大直美麗新影城「疑豬排沒熟」害客上吐下瀉！北市衛生局稽查驚見多項缺失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／復健賽被打爆都在藏 太空人韋蘭德回歸優質先發摘勝

聯合新聞網／ 綜合報導
塞揚強投韋蘭德回歸首戰就繳出優質先發。 美聯社
塞揚強投韋蘭德回歸首戰就繳出優質先發。 美聯社

太空人隊塞揚名投「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）本季在春訓階段因肩膀傷勢而錯過開季，歷經了2場復健賽後今天正式回歸大聯盟，對國民隊6局失2分，繳出一場優質先發，幫助球隊以5：3帶走勝利，同時終止近期3連敗。

高齡41歲的韋蘭德上季拿下13勝8敗防禦率為3.22，表現依舊有明星投手的架式，本季太空人輪值吃緊，包括近期倒下的王牌瓦德茲（Framber Valdez），一度有高達5名先發投手在傷兵名單內，韋蘭德的回歸對於太空人來說無疑是及時雨。

韋蘭德重返大聯盟前在3A投了2場先發，表現十分不理想，分別是3局掉7分、4局掉6分，防禦率高達14.14，但當時他在受訪時表示「不急」：「在理想情況、在對的時機登板，一切都和想像的一樣好。」

今天韋蘭德迎來本季首場先發，6局只用了78球，被敲出4安、沒有保送，另外送出4張國王笑臉，分別在第3局及第5局各丟1分，內容展現高效率，主帥艾斯帕達（Joe Espada）說：「他的回歸對球隊士氣影響巨大，無論是在投手丘的實力、還是賽場下的領導力，我們都對此感到興奮。」

太空人打線在2局上靠著單局3支二壘安打灌進3分奠定勝基，雖然近期不穩定的守護神海德（Josh Hader）第9局登板時因溫克（Jesse Winker）的高飛犧牲打丟1分，最後還是成功關門，賽後韋蘭德拿下本季首勝，太空人戰績來到7勝14敗，持續在美聯西區墊底。

太空人 韋蘭德

相關新聞

MLB／楚奧特談大谷「誰都替代不了」 憂得點圈打擊還太早

身邊不再有大谷翔平，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）坦言，他在天使的戰力空缺難以取代，儘管大谷已從戰友變敵人...

MLB／太空人先發救世主回歸！ 韋蘭德6局失2分幫止3連敗

41歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天迎來本季初登板，在太空人隊先發出狀況時頂起戰力，繳出一場6局...

MLB／復健賽被打爆都在藏 太空人韋蘭德回歸優質先發摘勝

太空人隊塞揚名投「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）本季在春訓階段因肩膀傷勢而錯過開季，歷經了2場復健賽後今天正式回歸大聯盟，對國民隊6局失2分，繳出一場優質先發，幫助球隊以5：3帶走

MLB／大谷翔平學一朗投資自己 砸5.6億在夏威夷買豪宅

日本傳奇球星鈴木一朗先前在節目提到，球員要懂得投資自己，大谷翔平與前輩有相同作法，據《華爾街日報》報導，大谷最近花1700萬美元（約新台幣5.6億）在夏威夷購入豪宅，且豪宅裡配有棒球訓練設備，可隨時進

MLB／吉田正尚開季低迷連2戰坐板凳 紅襪教頭說明原因

紅襪隊日籍打者吉田正尚開季狀態低迷，今天紅襪以4：5不敵守護者隊，吉田連2場坐冷板凳，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時說明原因。 吉田正尚去年以5年9000萬美元合約，風光加盟紅襪，開

MLB／前田健太2.2局掉6分還成挨轟王 老虎失誤輸球教頭嘆

效力老虎隊的日籍投手前田健太今天被遊騎兵隊打爆，先發2.2局就丟掉6分（5分責失），雖然老虎一度追平讓前田逃敗，但3次守...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。