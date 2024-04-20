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MLB／楚奧特談大谷「誰都替代不了」 憂得點圈打擊還太早

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊「神鱒」楚奧特。 法新社
天使隊「神鱒」楚奧特。 法新社

身邊不再有大谷翔平，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）坦言，他在天使的戰力空缺難以取代，儘管大谷已從戰友變敵人，但他表態相信大谷不管到哪都可以做得很好，現在的得點圈打擊不彰也只是小樣本數，根本不是問題。

大谷過去6年效力天使，與楚奧特組成「Troutani」打線，隨著大谷轉戰道奇而解體。楚奧特接受「Foul Territory」節目訪談直言，不可能找到人可以取代大谷的位置，「他可以打擊、可以投球，很難找到可以取代他的人。」他說：「所以，我一直在努力讓他回來。」

楚奧特表示，兩人今年在道奇、天使交手時聊過幾次，他也為大谷感到開心、興奮，「不管他在哪裡，他都可以做得很好。」

主持人也在訪問中點出，雖然現在大谷打擊成績出色，擁有破1的整體攻擊指數，但得點圈打擊不佳，他詢問楚奧特，如果是你，會跟大谷「不要太過積極」這樣的建議嗎？楚奧特對此回應，棒球是項困難的運動，不可能總是順著你的心意，「但現在還只是球季初期，這只是小樣本數，大谷不會有問題的。」

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