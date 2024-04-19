MLB／大谷翔平學一朗投資自己 砸5.6億在夏威夷買豪宅
日本傳奇球星鈴木一朗先前在節目提到，球員要懂得投資自己，大谷翔平與前輩有相同作法，據《華爾街日報》報導，大谷最近花1700萬美元（約新台幣5.6億）在夏威夷購入豪宅，且豪宅裡配有棒球訓練設備，可隨時進行訓練。
鈴木一朗提到，當年被水手交易到洋基隊時，他希望能在家裡訓練，至少要放5台訓練機器，雖紐約要找大空間房子很難，房租也令人難以置信，但他認為那是對自己的投資，因此毫不猶豫花錢。
《華爾街日報》指出，大谷翔平的豪宅是夏威夷別墅區海景房，他是該高級社區首位簽約客戶，房產公司希望以大谷名字宣傳，增進專案買氣，但目前豪宅完工時間還不確定。
大谷翔平休賽季和道奇簽下10年7億美元合約，雖大部分是延遲付款，但大谷光靠廣告代言就有可觀收入，因此1700萬美元對他來說不成問題。大谷未來可能在休賽季時到夏威夷度假，放鬆的同時，還能訓練維持狀態。
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