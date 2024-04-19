MLB／吉田正尚開季低迷連2戰坐板凳 紅襪教頭說明原因

紅襪隊日籍打者吉田正尚開季狀態低迷，今天紅襪以4：5不敵守護者隊，吉田連2場坐冷板凳，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時說明原因。

吉田正尚去年以5年9000萬美元合約，風光加盟紅襪，開季打擊狀態火燙，球季後段成績明顯下滑。吉田季前受訪時自信表示已適應大聯盟，沒想到開季至今出賽18場，65打數敲14安打，只有1轟8打點，選到5次保送，吞10K，打擊率0.215，整體攻擊指數（OPS）僅0.574。

吉田正尚前天面對守護者6支0後，連2天沒上場，柯拉受訪時表示，「兩天前他度過糟糕的一天，精神面上應該再休一天，他已為明天比賽做好準備。」

對於連兩天坐板凳，吉田正尚表示，「這是團隊的決定，我會尊重它，並且在上場時盡力取得好成績。我會好好休息，為下一場比賽有好表現做準備。」