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MLB／後段棒次實在太爛！道奇開箱頭號新秀一先發就敲首安

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇新秀外野手佩吉生涯首打席就敲安。 路透社
道奇新秀外野手佩吉生涯首打席就敲安。 路透社

根據大聯盟官網報導，道奇隊今天宣布將升上目前農場第3號、同時也是外野頭號新秀佩吉（Andy Pages），這名23歲的年輕外野手預計將為道奇進攻不理想的外野陣容注入活水。

道奇本季至今以25發全壘打領先全聯盟，目前.769的攻擊指數排名全聯盟第4、國聯第2，「3MVP」打線更是所有投手都不想面對的噩夢，然而後段棒次可說是個大斷層，在789棒打席最多的奧特曼（James Outman）、拉克斯（Gavin Lux）、赫南德茲（Enrique Hernandez）打擊率通通不到2成，明星工具人泰勒（Chris Taylor）本季34個打數更只有1支安打，表現相當慘澹。

除此之外，老將外野手海沃德（Jason Heyward）目前待在傷兵名單中，短期內不會回歸，迫使道奇從自家農場尋找人手以拯救殘破的外野，本季在3A表現大放異彩的佩吉自然成為首選，他生涯小聯盟出賽416場共敲出94轟，長打火力驚人。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，佩吉這趟大聯盟之行如無意外將鎖定先發外野手位置，而非擔任左投專武，事實上去年佩吉就有機會上大聯盟，但他在5月中旬的3A首戰後就因左肩傷勢整季報銷，休賽季他也致力於提高運動能力，努力也反映在成績上，目前他在3A的15場出賽敲出5轟，打擊率跟攻擊指數分別高達3成71、1.146。

今天佩吉在對戰國民隊的比賽中擔任第7棒中外野手，面對首個打席首球，就從先發投手柯賓（Patrick Corbin）手中敲出生涯首安，大聯盟生涯有個好的開始。

奧特曼 運動 道奇

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