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MLB／遊騎兵投手挨轟怒捶牆壁右手骨折 教頭：不聰明

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
遊騎兵隊投手柏克（前）昨天投得不好，退場後怒捶牆壁，導致右手骨折。美聯社
遊騎兵隊投手柏克（前）昨天投得不好，退場後怒捶牆壁，導致右手骨折。美聯社

遊騎兵隊投手柏克（Brock Burke）昨天中繼0.2局失4分，今天進入傷兵名單，受傷原因卻讓總教練波奇（Bruce Bochy）忍不住有怨言，這位左投失望退場後怒捶牆壁，導致右手骨折，波奇說選手有熱情、不想輸是好事，但發洩不能過度，「當你越線，就必須承擔後果。」

柏克昨天在第7局登板，遊騎兵面對太空人隊握有12：3大幅領先，而他投0.2局被敲3安打、失4分，包括塔克（Kyle Tucker）的兩分砲。

據波奇所述，柏克退場怒捶牆壁，導致右手骨折，「我樂見我們的選手有好勝心、不想輸，但熱情不該越線，當你越過了那條線，勢必就要承擔後果。我很開心他對於沒能幫助球隊感到失望，但這真的不是聰明的舉動。」

波奇表示，還沒有機會與柏克聊聊，但絕對會找機會與他溝通，他也說選手有時一時衝動無法先考慮到後果，球員因發洩怒氣而受傷已經不是第一次見到。

遊騎兵

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