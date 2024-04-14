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MLB／道奇、教士全壘打大戰 大谷第175轟 追平松井秀喜

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平12日首打席就開轟，達成大聯盟生涯第175轟，追平松井秀喜的日籍球員史上最多紀錄。（路透）
大谷翔平12日首打席就開轟，達成大聯盟生涯第175轟，追平松井秀喜的日籍球員史上最多紀錄。（路透）

道奇隊與教士隊昨天上演一場全壘打大混戰，大谷翔平敲出生涯第175轟撰寫歷史，道奇4轟一度將山本由伸拱上勝投候選，但教士也用4轟追平比數，鏖戰到延長賽11局，道奇隊以7：8輸球。

道奇4轟集中在前3局，大谷翔平在1局下轟出陽春砲，2局下孟西先轟出陽春砲，2出局後貝茲敲出逆轉3分砲，3局下赫南德茲2分砲擴大領先。

只不過，教士也在1局上由馬恰多轟出2分砲，2局上韓籍野手金河成敲出陽春砲，都棒打山本由伸，6局上柯朗沃斯陽春砲追近比數，7局上波賈茲滾地推進追1分，塔提斯再轟出追平2分砲，最後11局上梅里爾敲出超前安定調戰局。

大谷翔平全場5打數3安打，5局下的二壘安打是美日生涯合計的第1000支安打，大聯盟全壘打支數也追平松井秀喜保有的日籍球員紀錄，大谷表示，自己從小就看松井秀喜打球，「同樣是左打者，我對他十分憧憬，也很榮幸能夠跟他並列。」

賽前水原一平在竊取大谷鉅額一案主動自首，被裁定交保，有媒體想在賽後詢問大谷心得，剛說出：「關於水原一平…」道奇公關立刻打斷：「只回答與棒球有關的問題。」

山本由伸以91球投完5局，被敲4支安打因2轟丟3分，防禦率4.50，他慶幸投球姿勢慢慢變好。

自首

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