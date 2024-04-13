MLB／滿場噓聲中打爆太空人 賈西亞不在意：觀眾付錢來看球

遊騎兵隊今天客場踢館太空人隊，重演去年美聯冠軍戰組合，條子軍團火力大爆發，先發打線僅1人沒敲安，前3局就灌進7分早早奠定勝基，最終便以12：8帶走勝利，賞給太空人近期4連敗。

去年遊騎兵和太空人在美聯冠軍戰打到第7場才分出勝負，遊騎兵終結了太空人連2年闖進世界大賽的紀錄，最大功臣莫過於系列賽MVP賈西亞（Adolis Garcia），他系列賽貢獻5轟、15打點，包括生死戰的雙響炮、5打點，還數次與太空人球員起衝突，堪稱主場球迷最恨得牙癢癢的人物。

遊騎兵本季首次來到太空人主場，自然而然受到滿場球迷噓聲「款待」，但遊騎兵打線顯然不受絲毫影響，首局賈西亞的安打替球隊首開紀錄，第3局球隊包含捕手海姆（Jonah Heim）三分砲在內，猛打一輪海灌6分；第6局球隊再打下4分大局，即便第7局太空人在塔克（Kyle Tucker）帶動下追回5分，仍舊無力回天。

賈西亞今天上壘4次，包含2安、2保送、打回2分，還跑出2次盜壘成功，扮演打線中流砥柱，也是繼2019年「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）後，再度有遊騎兵球員繳出相同數據，「我試著忽略觀眾，只專注於打擊區上，這讓我感覺很好；有許多球迷討厭我，所以他們付錢來看球。」

在賽前，遊騎兵輸掉了近5戰的4場，期間團隊打擊率僅1成97，跟本季前8戰美聯榜首的3成01打擊率、3成78上壘率、4成86長打率有不小落差，而今天的12分是本季新高。

海姆說：「棒球就是這麼奇怪，有時候揮棒起來像是在打高爾夫球，隔天手感又非常好，今晚團隊打線發揮很優秀，我們有很好的賽前計畫、減少追打壞球，這是最重要的。」