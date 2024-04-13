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MLB／百大前2新秀相見歡 喬里歐虧哈勒戴：我先上大聯盟的

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟官網前2名新秀新秀--金鶯哈勒戴（左）與喬里奧(右)賽前相見歡。 截圖自大聯盟官方X
大聯盟官網前2名新秀新秀--金鶯哈勒戴（左）與喬里奧(右)賽前相見歡。 截圖自大聯盟官方X

剛橫掃完紅襪隊的金鶯隊今天回到主場，迎戰國聯中區龍頭釀酒人隊，也是兩大新秀哈勒戴（Jackson Holliday）、喬里奧（Jackson Chourio）首度同場對決，不過兩人表現都不佳，反倒是比賽中的場內衝突意外形成最大焦點。

名字同為「Jackson」的哈勒戴、喬里歐不僅是季前大聯盟官網前2名新秀，更是全大聯盟最年輕的2名球員，兩人今天賽前受訪時也談及對彼此的欣賞，哈勒戴說：「年輕世代進入到大聯盟舞台，這很酷，我們未來會有很多交手的機會。」開季就在大聯盟名單的喬里歐則開玩笑說道：「有機會我會提醒他，是我先上大聯盟的。」

釀酒人和金鶯今天比賽爆發衝突。 美聯社
釀酒人和金鶯今天比賽爆發衝突。 美聯社

不過兩人今天手感都普普，哈勒戴4個打數苦吞3K，還在等待大聯盟生涯首安；喬里歐擔任開路先鋒6打數盡墨，同樣吞下3K。

今天釀酒人開賽就火力全開，第5局亞當斯（Willy Adames）的三分砲將比分拉開至7：1，不過他在第4次打擊時和金鶯捕手麥肯（James McCann）起了口角爭執，雙方板凳瞬間清空，比賽變得緊張起來，不過雙方後續沒有更進一步的衝突。

釀酒人打線今天開了金鶯投手群「魯閣」，加上王牌投手培洛塔（Freddy Peralta）先發6局狂飆11次三振，最終就以11：1帶走勝利，收下近期3連勝。

釀酒人 金鶯

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