MLB／竊取超過5.2億！水原一平遭詐欺罪起訴 大谷翔平列為被害人

美國聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平的前翻譯水原一平，指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元（約新台幣5.2億元）償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。

美國聯邦地方法院加州中區檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）今天在洛杉磯市中心舉行記者會，說明調查過程中，檢方掌握水原冒用大谷身分與銀行通話的證據，調閱了大谷與水原數千則通話紀錄。

檢察官今天公布起訴內容，水原一平面臨一項銀行詐欺罪的指控。檢察官指稱，「水原一切行徑都是為了滿足他對非法運動簽賭的無盡慾望」。

檢察官艾斯特拉達在記者會上表示，水原與大谷早在2013年就認識，大谷2018年剛到美國的時候，沒辦法講英文也聽不懂英文，水原懂英文而且熟悉美國，水原的角色形同是大谷的非官方經紀人。

檢方說明案情表示，大谷2018年剛到美國不久，水原幫助大谷開了一個銀行戶頭，當作是大谷的薪資帳戶。水原有權進入這個帳戶，且拒絕把這個戶頭交給大谷的經紀人及財務顧問。

檢方指出，水原向大谷的經紀人及財務顧問宣稱，大谷要把這個戶頭用作私人帳戶。

檢方表示，水原在2021年開始簽賭運動賽事，下注金額越賭越大，賭債也越來越多。從水原與組頭之間的訊息往來顯示，水原就算輸了一大筆錢，還是繼續向組頭下注。

檢方也說，水原下注標的沒有棒球。檢方表示，水原欠下大筆賭債的同時，開始使用大谷的帳戶還錢。這個帳戶是水原協助大谷開設，因此他很熟悉怎麼使用。

檢方表示，過去幾週蒐集的證據顯示，水原從大谷的帳戶偷走了1600萬美元，用來償還非法簽賭欠下的債務。檢方指出，從電話與銀行紀錄顯示，水原有辦法從線上使用大谷的帳戶。

檢方掌握電話錄音顯示，水原在與銀行員的通話當中，水原給出大谷個人資料，向銀行謊稱自己就是大谷，藉此讓銀行核准大筆匯款。檢方強調：「大谷在這案件當中被視為受害者。」

檢方強調，沒有任何證據顯示是大谷授權匯款超過1600萬美元給組頭。大谷曾公開聲明，不曾授權匯款，也未曾同意水原使用他的戶頭。

檢方進一步指出，調查人員在日文專家參與下，檢閱大谷和水原過去幾年數千通電話通聯紀錄，都沒有發現關於下注、授權匯款給組頭的事證。

檢方指出，水原賭博贏錢的時候，錢是匯入水原私人帳戶，而不是大谷的帳戶。

檢方掌握水原與組頭的簡訊顯示，水原向組頭坦承，錢是從大谷那裡偷來的。檢方結論指出，水原濫用了大谷對他的信任，從大谷的帳戶挪用了1600萬美元，用來償還他欠下的賭債。

大谷翔平2018年展開美國職棒生涯，水原一平擔任他的翻譯兼助手6年。今年3月底，媒體揭露水原涉入非法簽賭案、涉嫌挪用大谷上百萬美元之後，水原遭到洛杉磯道奇隊解雇。