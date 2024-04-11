MLB／合約年的菊池雄星好強 但水手延長賽灌5分宰藍鳥

藍鳥隊日籍強投菊池雄星開季狀況不錯，今天主場對戰前東家水手隊繳出6局失1分好投，不過藍鳥打線同樣被水手先發吉伯特（Logan Gilbert）封鎖，兩隊一路鏖戰至延長賽，水手靠著10局上打下5分大局，最終以6：1踢館成功，菊池本季首勝還要再等等。

菊池雄星前3局就火力全開狂飆7K，今天先發6局用了89球，僅被敲出3安失1分，另外有2保送和9次三振，賽後防禦率降至2.30，菊池開季至今每9局三振數破11，合約年看起來狀況相當到位，

Yusei Kikuchi, 87mph Changeup (ball) and 96mph Fastball (backwards K), Individual Pitches + Overlay.



Why you'd take a Fastball at the bottom of the zone. pic.twitter.com/V1tGlmNuP9 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2024年4月10日

賽後菊池將好狀況歸功於調整過後的滑球，而藍鳥主帥史奈德（John Schneider）則盛讚：「今天的他值得被讚揚，做為一個投手，他又更進化了。」

然而，菊池在退場時還是敗投候選人，因為水手年輕強投吉伯特今天也繳出7.2局8K好投，直到7局下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）開轟，藍鳥才扳平戰局。

雙方打完9局仍僵持不下，到了10局上突破僵局，水手展開一輪猛攻，捕手羅利（Cal Raleigh）的兩分砲替球隊取得關鍵的超前分，幫助球隊終止近期3連敗，羅利生涯對戰藍鳥15戰狂敲9轟、16打點，堪稱是「打鳥高手」。