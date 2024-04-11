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MLB／大都會將千賀滉大放至60天傷兵 替牛棚增添新援傑伊

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會王牌千賀滉大今天被放進60天傷兵名單，最快5月底才能重返大聯盟。 法新社
大都會王牌千賀滉大今天被放進60天傷兵名單，最快5月底才能重返大聯盟。 法新社

根據大都會隊官網報導，因為右肩疼痛而缺陣開幕戰的日籍強投千賀滉大，今天被放至60天傷兵名單，以多騰出一格40人名單位置，根據外媒推算，千賀最快要到5月底才能回來。

去年在國聯新人王票選高居第2的千賀滉大春訓驚傳肩膀不適，在3月下旬首次平地投球前，已經有整整1個月沒有投球訓練，目前他距離實戰還有一段距離，尚未有牛棚、Live BP或是模擬賽的大略時間表，大都會對於千賀的復健進度也不著急，規劃在定期的投球間隔中多給1天休息時間，確保千賀能以完全健康姿態重返投手丘。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）受訪時說：「起初我們就知道這需要時間，時程也相對緩慢......他目前還處於只能平地投球的階段，甚至還沒踏上過投手丘，我們得好幾個禮拜後才能見到他，所以這就是對應措施。」

千賀滉大最快要美國時間5月27日才能離開60天傷兵名單，此舉將讓大都會有多一個40人名單位置使用，球隊將拉上中繼投手傑伊（Tyler Jay）填補這個空格，本季他在3A防禦率還是0，目前大都會牛棚防禦率為3.42，高居全國聯榜首。

作為大都會隊去年的實質王牌，千賀滉大在菜鳥年繳出12勝7敗、202K、2.98防禦率成績，根據他去年簽下來的合約內容，只要千賀於大聯盟前3年累積400局投球，就有權利於2025年季末逃脫，因此本季的投球工作量也將影響千賀的權益。

千賀滉大 復健 美國

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