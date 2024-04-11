MLB／強投受傷潮如疫情蔓延 美媒將投球時鐘列影響因素

美國職棒大聯盟MLB近兩年許多大牌投手受傷，日本球星大谷翔平就是其中之一。名投韋蘭德以「疫情」形容，引發球界討論，去年實施的投球計時器，被列為影響因素之一。

「今日美國報」（USA Today）今天一篇文章以「追蹤湯米約翰手術：抓出MLB手肘傷情的主要元兇」為題，分析近2年許多大牌投手受傷開刀的情形，評估投球時鐘（pitch clock）造成的影響。

湯米約翰（Tommy John）手術是一種手肘韌帶的重建技術，源自1974年道奇隊醫左貝（Frank Jobe）首次對道奇投手湯米約翰，進行這種韌帶置換手術，到今年正好50年。

過去投手發生了韌帶撕裂傷，等於投球生涯告終，如今投手開刀之後只要1年到1年半的時間，就可以重回賽場。道奇明星二刀流球員大谷翔平，目前正在從第二次的韌帶手術當中復健。

這篇文章探討，球季開賽不到一個月，已經有守護者隊的前賽揚獎得主畢伯（Shane Bieber）、洋基後援投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、勇士王牌投手史泰德（Spencer Strider）、馬林魚新秀培瑞茲（Eury Perez）等投手宣告手肘需要開刀。

23年經驗的大聯盟防護員康提（Stan Conte）向今日美國報表示，這不是短時間就會消失的流行病而是一場疫情，這種情況會一直持續下去而且正在惡化。

過去13個月以來，已經有38名大聯盟投手開刀重建韌帶，包括超級巨星大谷翔平、去年國聯賽揚獎得主阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、麥克拉漢（Shane McClanahan）、金鶯終結者巴提斯塔（Felix Bautista）。

大谷翔平去年季末手肘開刀，近日展開復健，每隔一天進行傳接球練習。他近日受訪指出，在大聯盟投手要較少的時間內，保持一定的工作量、投出最佳球種，絕對會對身體產生額外的壓力。

大谷翔平說，儘管無法確定投球時鐘就是造成很多人受傷的唯一原因，「我個人認為，這兩者之間可能有關連」。

此外洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）、太空人強投瓦德茲（Framber Valdez）均傳出手肘傷勢。

球員工會近日公開指責，這麼多大牌高薪投手開刀，正好符合大聯盟啟用投球時鐘（pitch clock）的時間點。但大聯盟方面主張，投球時鐘與投手受傷兩者有相關，但不代表因果關係。

大聯盟去年全面啟用投球時鐘，規定壘上無人15秒、壘上有人20秒的投球時間限制，今年更進一步把壘上有人的時間從20秒減為18秒。

大聯盟限制投球時間，主要目的是加快比賽節奏，但隨著一個接一個大牌投手傳出傷情，引發棒球界討論。

勇士王牌投手史泰德在春訓期間就已經提到 ，大聯盟設置投球計時器，限制教練喊暫停次數、限制換投手次數，讓投球變得更加困難，保持健康更不容易。

史泰德說，為了讓比賽更好看，結果傷了這麼多頂級投手，「聯盟裡最好的球員都受傷了，人們對比賽還會有多大興趣？」

工會主張，大聯盟應讓球員適應1年之後，再來縮短投球時間。但大聯盟一直引用約翰霍普金斯大學的研究，認為「沒有證據支持，使用投球時鐘有害投手健康」。

今日美國報這篇文章指出，除了投球時鐘，近年來大聯盟投手追逐球速，加上訓練方式的改變，也是造成受傷案例增多的原因。

分析指出，球團付高薪給三振型投手、監控科技進步、高強度訓練等3個因素加在一起，呈現了每個投手都卯起來飆球速的結果。

分析指出，投手追求三振、飆球速，也間接造成棒球比賽內容貧乏，剩下三振、保送、全壘打。這樣的發展趨勢，後來變成大聯盟引進投球時鐘的背景。

文章指出，2008年大聯盟投手平均球速是90.5英里（145公里），到了2022年已經增加為93.9英里，去年突破94英里（151公里）。運動醫學專家指出，大聯盟投手受傷案例曲線與平均球速同步上升。

此外，這篇文章也列出投球數量與休息天數、休季期間是否關機休息等專家認為可能影響手臂健康的因素，不過如何在球員健康與成績之間取得平衡，球團、球員和棒球界都還沒有標準答案。