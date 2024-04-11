MLB／守護者奈勒兄弟檔同局開轟 弟弟加碼上演再見安打

守護者隊兄弟檔J.奈勒（Josh Naylor）、B.奈勒（Bo Naylor）今天聯手出擊，不但同局轟出全壘打，延長10局下兩支關鍵安打更是追平分、再見一擊，以7：6氣走白襪隊。

白襪一壘手西茲（Gavin Sheets）5打數3安打，包括3局上3分砲，全場攻下5分打點，幫助白襪打完前3局5：0領先，最後還是保不住勝果，戰績掉到2勝10敗，仍是美聯戰績最差球隊。

J.奈勒4局下轟出陽春砲，本季第3轟出爐，B.奈勒跟進兩分砲，也是本季第2轟，守護者5、6局各下一城追平比數，兩隊打完9局5：5進入延長賽。

Josh Naylor and his brother Bo both hit home runs in the same inning.. ON NATIONAL SIBLINGS DAY LOL pic.twitter.com/fcJvaZx0r4 — Fuzzy (@fuzzyfromyt) 2024年4月10日

奈勒兄弟在大聯盟共處3年，這是兩人繼去年7月15日對遊騎兵隊之戰後，生涯第2次同局開轟，再往前是2013年勇士隊兄弟檔B.J厄普頓（B.J. Upton）、J.厄普頓（Justin Upton）締造紀錄，大聯盟從1900年至今只有6對兄弟檔完此事。

白襪10局上靠西茲單場第3安打攻下超前分，守護者緊咬不放，10局下1出局後，J.奈勒回敬二壘打，再次追平比數，接著白襪故意四壞、被揮安打形成滿壘，B.奈勒把握機會揮出再見安打。