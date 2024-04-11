MLB／拚大谷速度搶分失利 道奇教頭：球再高一點就好了

雙城隊明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今天7局上展現美技，衝向右外野區補位，接球後傳向本壘觸殺大谷翔平，瓦解道奇隊追平比數的機會，雙城終場以3：2獲勝，他說：「當守備需要我的時候，就是全力一搏，隨時都準備好。」

雙城打完前6局領先1分，道奇7局上兩出局，弗里曼（Freddie Freeman）揮出右外野方向二壘打，雙城右外野手基里洛夫（Alex Kirilloff）傳給柯瑞亞，再傳捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez），將一壘直衝本壘的大谷觸殺出局。

這個攻防相當接近，主審哈德森（Marvin Hudson）第一時間判決大谷得分，看過重播畫面後改判出局，雙城驚險保住本季主場首勝。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，如果跑者不是速度快的大谷，三壘指導教練不會示意衝向本壘，當時已經兩出局，有必要搶下這一分。

柯瑞亞精準傳球，讓瓦茲奎茲觸到大谷的右腳，完成重要觸殺，羅伯茲說：「如果再高一點，大谷就會得分，真是精彩的守備。」

雙城二壘手朱利安（Edouard Julien）今天轟出雙響砲，還跑回全隊3分，成為贏球大功臣，7局上在右外野區完成重要轉傳卻是柯瑞亞，傳球速度達92.2英里，他說：「如果朱利安有更好的臂力，我會讓他轉傳。」

朱利安也用「太瘋狂」形容這個美技，形容柯瑞亞從右外野直傳本壘，大概是大聯盟臂力最強的游擊手。