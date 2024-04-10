快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

MLB／最不會逆轉的皇家變了！ 培瑞茲再見安氣走太空人

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家強打培瑞茲今天敲出再見安打，幫助球隊氣走太空人。 美聯社
皇家強打培瑞茲今天敲出再見安打，幫助球隊氣走太空人。 美聯社

皇家隊本季被看好戰績能有所突破，近期狀況也相當理想，繼4連戰橫掃白襪隊後，今天對太空人隊又上演了一場精彩的逆轉勝，克服3分落後一路鏖戰至延長賽突破僵局，最終靠著明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）掃出再見安打，以4：3氣走對手。

皇家王牌雷根斯（Cole Ragans）今天狀況並不穩，5局被敲10安，但能有效控制傷害，退場時球隊以0：3落後，不過皇家在5局下順利突破哈維爾（Cristian Javier）的封鎖，帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）的滾地球造成三壘手布萊格曼（Alex Bregman）的失誤，順利扳平戰局。

進入到比賽後半段，雙方的牛棚投手都沒有讓對方越雷池一步，進入到延長賽，皇家投手麥卡瑟（James McArthur）成功守住10局上半，給了球隊大好機會，首名登場的培瑞茲不囉嗦，面對第2顆球就敲出了深遠的長打，結束這場比賽。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）提到，這支年輕的球隊目前氛圍很好，且新加入的球員求勝心都相當高，「我們的球員相信自己能做到，也相信自己能跟任何人競爭，某些晚上可能會被擊倒，但他們會堅持下去。」

事實上，皇家近幾年是聯盟「最不會逆轉」的球隊，去年只有5次在落後3分的情況下逆轉贏球，是聯盟最少的；2022年更是直到9月才有在落後3分時成功翻盤的紀錄，不過近期已連續2戰上演這樣的逆轉勝，將連勝數擴大到5場，賽後戰績7勝4敗，在美中緊追守護者隊。

太空人 教練 皇家

相關新聞

MLB／最不會逆轉的皇家變了！ 培瑞茲再見安氣走太空人

皇家隊本季被看好戰績能有所突破，近期狀況也相當理想，繼4連戰橫掃白襪隊後，今天對太空人隊又上演了一場精彩的逆轉勝，克服3分落後一路鏖戰至延長賽突破僵局，最終靠著明星捕手培瑞茲（Salvador Per

MLB／神鱒登頂全壘打王 這次開轟有配滷蛋還是救不了天使

轟不停！天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天在對戰光芒隊的比賽再度開砲，也是本季首支「非」陽春彈的全壘打，賽後累積6轟和歐尼爾（Tyler O'Neill）並列全壘打王，不過天使後續遭到光

MLB／這就是紅雀要的王牌！葛雷復出首戰就率隊宰費城人

紅雀隊季前以3年7500萬美元網羅的強投葛雷（Sonny Gray）因傷錯過開季，不過他沒有讓球團等太久，今天復出首戰即展現頂尖身手，繳出5局0失分俐落表現，帶領球隊以3：0擊敗費城人隊及王牌投手惠勒

MLB／卡洛爾首局首打席敲首轟 響尾蛇宰洛磯送教頭第500勝

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）季初表現略顯低迷，不過他今天在對戰洛磯隊的比賽中，首局首打席就開砲，同時也是個人本季第1發全壘打，在他的帶動下響尾蛇以3：2帶走勝利，送給總教

MLB／洋基率先10勝平隊史最佳開季 前3次最後都奪冠！

就是擋不住！開季氣勢如虹的洋基隊持續發威，今天靠著洛登（Carlos Rodon）繳出6局失2分的優質先發，以3：2在主場擊敗馬林魚隊，收下本季第10勝，持續領跑全聯盟，同時也平了洋基隊史前12場最佳

MLB／運動家慘吞13K 靠捕手3響砲包辦4打點贏球

運動家隊捕手蘭利斯（Shea Langeliers）不僅身上有著沈重護具，今天更一肩扛起運動家隊，生涯第一次的單場三響砲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。