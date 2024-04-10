MLB／最不會逆轉的皇家變了！ 培瑞茲再見安氣走太空人

皇家隊本季被看好戰績能有所突破，近期狀況也相當理想，繼4連戰橫掃白襪隊後，今天對太空人隊又上演了一場精彩的逆轉勝，克服3分落後一路鏖戰至延長賽突破僵局，最終靠著明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）掃出再見安打，以4：3氣走對手。

皇家王牌雷根斯（Cole Ragans）今天狀況並不穩，5局被敲10安，但能有效控制傷害，退場時球隊以0：3落後，不過皇家在5局下順利突破哈維爾（Cristian Javier）的封鎖，帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）的滾地球造成三壘手布萊格曼（Alex Bregman）的失誤，順利扳平戰局。

進入到比賽後半段，雙方的牛棚投手都沒有讓對方越雷池一步，進入到延長賽，皇家投手麥卡瑟（James McArthur）成功守住10局上半，給了球隊大好機會，首名登場的培瑞茲不囉嗦，面對第2顆球就敲出了深遠的長打，結束這場比賽。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）提到，這支年輕的球隊目前氛圍很好，且新加入的球員求勝心都相當高，「我們的球員相信自己能做到，也相信自己能跟任何人競爭，某些晚上可能會被擊倒，但他們會堅持下去。」

事實上，皇家近幾年是聯盟「最不會逆轉」的球隊，去年只有5次在落後3分的情況下逆轉贏球，是聯盟最少的；2022年更是直到9月才有在落後3分時成功翻盤的紀錄，不過近期已連續2戰上演這樣的逆轉勝，將連勝數擴大到5場，賽後戰績7勝4敗，在美中緊追守護者隊。