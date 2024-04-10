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MLB／卡洛爾首局首打席敲首轟 響尾蛇宰洛磯送教頭第500勝

聯合新聞網／ 綜合報導
在沉寂了40個打席後，卡洛爾今天敲出本季首支全壘打。 美聯社
在沉寂了40個打席後，卡洛爾今天敲出本季首支全壘打。 美聯社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）季初表現略顯低迷，不過他今天在對戰洛磯隊的比賽中，首局首打席就開砲，同時也是個人本季第1發全壘打，在他的帶動下響尾蛇以3：2帶走勝利，送給總教練羅夫洛（Torey Lovullo）生涯第500勝。

去年拿下國聯新人王、在MVP票選高居第5的卡洛爾開季表現「撞牆」，賽前40個打席打擊率為2成2，攻擊指數.590，僅有1支長打，不過他今天擔任開路先鋒，首局面對康崔爾（Cal Quantrill）的第2球就掃成反方向的平射砲，同時也是個人生涯首支「首局首打席全壘打」。

響尾蛇主帥羅夫洛說，縱使卡洛爾開季低迷，自己也不擔心他的狀況，「對他來說只是時間問題，我知道這不容易，但他仍設法敲安、找到自己的上壘方式，低潮總是難免，但他是個太優秀的球員，相信會沒事的。」

除此之外，本場勝利也是羅夫洛個人執教第500勝，自2017年接下兵符的他伴隨球隊度過重建期，去年帶領球隊闖入世界大賽，本季也被看好是支季後賽勁旅，對此他充滿感觸，也坦言在黑暗期時曾想過，不知道自己還能帶這支球隊多久。

羅夫洛說：「無論順境或逆境，都有一些人是真正支持我，我為此感到榮幸，也很自豪能成為響尾蛇的主帥、代表整個亞歷桑那州。」

除了卡洛爾開轟助陣，先發投手凱利（Merrill Kelly）的優質好投也是獲勝關鍵，今天他6局僅失2分，將勝利送給了關係甚篤的教頭羅夫洛，並在賽後休息室向羅夫洛發表了感言：「他永遠不會逃避批評，也樂於接受讓球隊能變更好的建議......即使在那些黑暗的日子裡，他也是在身後給予支持；他從不責怪球隊的人，也總是承擔責任。」

卡洛爾 響尾蛇

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