MLB／運動家慘吞13K 靠捕手3響砲包辦4打點贏球

運動家隊捕手蘭利斯（Shea Langeliers）不僅身上有著沈重護具，今天更一肩扛起運動家隊，生涯第一次的單場三響砲，包辦球隊全部得分，才能以4：3逆轉遊騎兵隊。

遊騎兵今天團隊3發全壘打，全被蘭利斯一人抵銷，他先在2局上的轟出陽春砲幫球隊追平比數，7局上面對落後又是一發追平陽春彈，9局上運動家隊又落後1分，蘭利斯一發2分砲逆轉戰局，讓遊騎兵終結者勒克萊爾（Jose Leclerc）吞下本季首次救援失敗。

SHEA LANGELIERS FOR THE THIRD TIME TONIGHT.



A'S TAKE THE LEAD 🚨🚨🚨



(via @MLB)pic.twitter.com/61EjEYgmR9 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年4月10日

運動家隊隊史敲出單場三響砲的捕手，蘭利斯是史上第2人，前一人已是1925年5月21日的寇克蘭（Mickey Cochrane）。

蘭利斯4打數3安打、4分打點，另有1次三振，但扣掉他，運動家隊其他打者合計僅敲2安，而且吞下12次三振，其中8K來自遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），他投5.2局僅失1分，表現比運動家隊伍德（Alex Wood）4局失2分更好，但無緣進帳勝投。