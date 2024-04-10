快訊

2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

黃子佼女愛徒和他解約！「嚴重抵觸我的道德底線」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／運動家慘吞13K 靠捕手3響砲包辦4打點贏球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
運動家隊捕手蘭利斯今天單場3響砲拯救球隊，4分全部都他打的。 美聯社
運動家隊捕手蘭利斯今天單場3響砲拯救球隊，4分全部都他打的。 美聯社

運動家隊捕手蘭利斯（Shea Langeliers）不僅身上有著沈重護具，今天更一肩扛起運動家隊，生涯第一次的單場三響砲，包辦球隊全部得分，才能以4：3逆轉遊騎兵隊。

遊騎兵今天團隊3發全壘打，全被蘭利斯一人抵銷，他先在2局上的轟出陽春砲幫球隊追平比數，7局上面對落後又是一發追平陽春彈，9局上運動家隊又落後1分，蘭利斯一發2分砲逆轉戰局，讓遊騎兵終結者勒克萊爾（Jose Leclerc）吞下本季首次救援失敗。

運動家隊隊史敲出單場三響砲的捕手，蘭利斯是史上第2人，前一人已是1925年5月21日的寇克蘭（Mickey Cochrane）。

蘭利斯4打數3安打、4分打點，另有1次三振，但扣掉他，運動家隊其他打者合計僅敲2安，而且吞下12次三振，其中8K來自遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），他投5.2局僅失1分，表現比運動家隊伍德（Alex Wood）4局失2分更好，但無緣進帳勝投。

Nathan Eovaldi 遊騎兵 運動家

延伸閱讀

MLB／王牌倒下再一例！太空人瓦德茲手肘發炎進傷兵名單

MLB／千呼萬喚始出來！ 金鶯宣布升上聯盟頭號新秀哈勒戴

MLB／大聯盟新球衣又出包！老虎球員滑回本壘褲子誇張破洞

MLB／大谷沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K沒保送更狂

相關新聞

MLB／大谷沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K沒保送更狂

道奇隊今天以6：3擊敗雙城隊，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）徹底壓制，先發7局無失分且投出14次三振，加上奧特曼...

MLB／千呼萬喚始出來！ 金鶯宣布升上聯盟頭號新秀哈勒戴

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯隊將升上百大新秀之首哈勒戴（Jackson Holliday），預計將擔任球隊未來的先發二壘手。 身為2022年大聯盟選秀狀元的哈

MLB／只打8場就幾乎整季報銷 紅襪故事哥：我真的不明白

紅襪隊游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）去年好不容易克服傷病歸隊，近期又因撲接守備導致左肩受傷，他決定動手術修補盂唇韌帶，預計將缺席6個月，代表例行賽幾乎報銷。 起初史托瑞的傷勢

MLB／運動家慘吞13K 靠捕手3響砲包辦4打點贏球

運動家隊捕手蘭利斯（Shea Langeliers）不僅身上有著沈重護具，今天更一肩扛起運動家隊，生涯第一次的單場三響砲...

MLB／王牌倒下再一例！太空人瓦德茲手肘發炎進傷兵名單

根據大聯盟官網報導，太空人隊王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）近期傳出手肘發炎，將進入15天傷兵名單，至少將缺席兩周賽事。 目前大聯盟開季僅兩周，投手傷兵卻已累積不少，各隊王牌紛紛「

MLB／大聯盟新球衣又出包！老虎球員滑回本壘褲子誇張破洞

老虎今天作客海盜，9上打下4分大局，以5：3逆轉比賽，中止3連敗。老虎外野手格林（Riley Greene）是本場最大焦點，不只上演沒收全壘打美技，9上滑回本壘時褲子破洞，讓休息室充滿笑聲。 5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。