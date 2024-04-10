MLB／只打8場就幾乎整季報銷 紅襪故事哥：我真的不明白

紅襪隊游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）去年好不容易克服傷病歸隊，近期又因撲接守備導致左肩受傷，他決定動手術修補盂唇韌帶，預計將缺席6個月，代表例行賽幾乎報銷。

起初史托瑞的傷勢被判定為左肩脫臼，進入10天傷兵名單。球團後續讓他接受韌帶名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）診斷，發現需要接受手術治療。

My GUESS is Trevor Story just dislocated his shoulder, which can also come with a torn labrum. I really hope it’s not serious, but man, that’s not good. pic.twitter.com/vN4ilYxM7H — Robbie Hyde (@gingersnaphyde) 2024年4月6日

史托瑞2022年以6年1.4億合約轉戰紅襪，首季因各種傷勢只出賽94場，去年因右手肘尺側副韌帶手術只打43場，如今本季只出賽8場就可能整季報銷，史托瑞受訪時表示，「有很多沮喪情緒，我真的不明白，這個時刻很艱難，很難理解這件事。」

紅襪今天由漢米爾頓（David Hamilton）取代史托瑞先發，終場以1：7不敵金鶯。紅襪開季7勝4敗排美東第2，不過球隊卻傷兵頻傳，除史托瑞外，先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）開季前就傳出可能整季報銷，先發投手皮維塔（Nick Pivetta）也因右手屈肌拉傷，進入15天傷兵名單。