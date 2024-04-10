MLB／只打8場就幾乎整季報銷 紅襪故事哥：我真的不明白
紅襪隊游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）去年好不容易克服傷病歸隊，近期又因撲接守備導致左肩受傷，他決定動手術修補盂唇韌帶，預計將缺席6個月，代表例行賽幾乎報銷。
起初史托瑞的傷勢被判定為左肩脫臼，進入10天傷兵名單。球團後續讓他接受韌帶名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）診斷，發現需要接受手術治療。
史托瑞2022年以6年1.4億合約轉戰紅襪，首季因各種傷勢只出賽94場，去年因右手肘尺側副韌帶手術只打43場，如今本季只出賽8場就可能整季報銷，史托瑞受訪時表示，「有很多沮喪情緒，我真的不明白，這個時刻很艱難，很難理解這件事。」
紅襪今天由漢米爾頓（David Hamilton）取代史托瑞先發，終場以1：7不敵金鶯。紅襪開季7勝4敗排美東第2，不過球隊卻傷兵頻傳，除史托瑞外，先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）開季前就傳出可能整季報銷，先發投手皮維塔（Nick Pivetta）也因右手屈肌拉傷，進入15天傷兵名單。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言