MLB／大谷連5場雙安起跳 差1轟追平松井

大谷翔平轉戰道奇隊後首次「猛打賞」昨出現，面對雙城隊3安都是長打，包括一發陽春砲，生涯累積174轟，距離松井秀喜的大聯盟日籍選手175轟紀錄只差1支，他希望可盡早超越前輩。

大谷首局二壘打幫助道奇先馳得點，6局上再掃二壘打，第7局奧曼、大谷先後轟陽春砲，打破平手局面，道奇終場4：2獲勝；大谷連5場都是雙安起跳，旅美生涯首見，總教練羅伯茲說：「看他的揮棒、咬中球的力道，感覺每顆球打出去都超燙，真的前所未見。」

大谷在天使隊6季累積171轟，本季已敲3轟，逼近松井175轟紀錄，昨賽前受訪就被問到追逐松井紀錄的想法，他說：「正在球季中，最重要是一支接一支，今天開轟也要繼續準備明天的全壘打，一直延續下去。」大谷坦言松井175轟確實是特別紀錄，希望可盡早打破。

巨人隊台灣右投鄧愷威昨首度在主場登板，第6局在球隊落後5分時登板，對國民隊中繼3.1局被敲3安打、失2分，有2次三振、2次保送，巨人以1：8不敵國民。

鄧愷威前3局表現出色，一度連續解決7名打者，卻在9局上出現動盪掉分，他指出是因動作穩定度有點跑掉，導致控球不理想。