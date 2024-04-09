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MLB／5隊派球探赴日看佐佐木朗希先發 小熊給超高評價

聯合新聞網／ 綜合報導
羅德「令和怪物」佐佐木朗希7局9K失2分好投 吸引五支大聯盟球團到場觀看。 美聯社
羅德「令和怪物」佐佐木朗希7局9K失2分好投 吸引五支大聯盟球團到場觀看。 美聯社

羅德「令和怪物」佐佐木朗希前日對歐力士繳出7局9K失2分的優質先發，並熱投生涯新高的111球、收下本季首勝，此戰也吸引五支大聯盟球團到場觀看，而小熊隊更給予極高評價。

根據日媒體育報知》報導，佐佐木朗希前日先發出賽，共有5支大聯盟球團派出球探到場觀看，分別是休賽季簽下大谷翔平及山本由伸兩位日籍投手的道奇隊，陣中也擁有兩位日籍球星鈴木誠也及今永伸太的小熊隊，還有遊騎兵、紅雀與紅人隊。

如果佐佐木朗希明年決定透過「入札制度」挑戰大聯盟，勢必會成為市場上最火熱的自由球員投手之一，據消息指出小熊就對他相當感興趣，因為老將漢崔克斯 （Kyle Hendricks）將在本賽季結束後成為自由球員，佐佐木正好可以填補這空缺。

佐佐木朗希目前只有22歲，生涯前四個賽季皆待在羅德。出賽53場拿下21勝10敗，生涯自責分率為1.91，上季更投出19K的完全比賽技驚四座。他在315.2局比賽中有404次三振，展現優異的K功，尤其他在高中時就投出163公里的火球，打破由大谷翔平保持、160公里的日本高中生最快球速紀錄，因而贏得「令與怪物」的稱號。

日媒 日本 鈴木 體育

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