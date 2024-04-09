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MLB／開打前2分鐘幫球迷簽名！索托轟三分砲助洋基退馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
索托(右)開轟後慶祝。 美聯社
索托(右)開轟後慶祝。 美聯社

洋基隊先發投手柯特斯（Nestor Cortes）今天面對馬林魚隊，繳出8局無失分好投，加上游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）和強打索托（Juan Soto）各轟一發三分砲，幫助洋基以7：0完封馬林魚，開季9勝2敗追平隊史開季前11場最佳戰績。

4局下洋基打線發威，沃爾普先轟出三分砲，索托接著也補上一發三分砲，這是他在洋基球場首度開轟，受到滿場球迷歡呼。索托今天3打數2安打1保送，沃爾普3打數1安打1保送，外野手佛度戈（Alex Verdugo）則上演3安猛打賞，還有1保送和1分打點。

洋基先發左投柯特斯用102球投完8局，投出6次三振，只被敲2安無失分，拿下本季首勝，防禦率降至3.50。馬林魚輸球後1勝10敗全大聯盟最差，也是隊史1998年後首見。

索托開轟後獲得紐約球迷歡呼，對此他表示，「這真的很酷，他們讓我感到驚訝，他們給你很多愛，所以你必須也給他們一些愛。」索托還透露比賽開打前，自己還在幫右外野球迷簽名，「我有2分鐘時間，簽完後柯特斯幾乎開始投球了。」

Juan Soto 洋基 馬林魚

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