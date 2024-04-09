MLB／投球計時增投手受傷風險？大谷翔平：毋庸置疑

大聯盟投手傷情頻傳，是否與投球時鐘有關，掀起一場論戰，正好在今天接受賽前訪問的大谷翔平也加入這項話題，他也認同投手負擔確實因為投球計時而增加。

大谷表示，「在短時間內要完成大量的工作，當然會增加身體負擔，我認為這是無庸置疑的，我不確定影響程度有多大，但我確實有這種感覺。」

進一步被追問，現今投手追求球速和轉速，加上投球計時的影響，是否增加受傷的機率？大谷回應，提升投球的品質是投手的目標，自己也會希望可以投出最好的球路，但現在的狀況是即便是先發投手，因為有投球計時的限制，也很少有可以輕鬆投球的機會，「就像我剛剛說的，我認為投球計時確實為身體帶來更多負擔。」

回顧剛結束的小熊客場3連戰，大谷表示，從打者視角來看，「風城」芝加哥的風勢確實為打擊帶來難度，「但以我個人來說，我還滿喜歡古典球場的氛圍，我覺得瑞格利球場是座美麗的老球場。」大谷6日在這座球場開轟，是他生涯在瑞格利球場的第1轟。