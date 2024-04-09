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MLB／道奇2位日籍球星吃燒肉誰付錢？大谷想買單卻輸給職員
道奇隊日籍投手山本由伸7日面對小熊隊拿到首勝，賽後與大谷翔平一行人出現在芝加哥當地燒肉店Chicago Kalbi，吃貨山本大讚全部都好吃；至於外界更關心的話題，是否由大谷負責買單？山本笑說：「他想付錢時，已經有人先付掉了。」
山本今天受訪時透露，那場先發賽後，兩人及翻譯園田芳大、艾爾頓（Will Ireton）一起去了燒肉店，「和慶祝首勝無關，只是剛好有日本職員要去，所以我們就跟著去了。」
一行6人參與了這場燒肉聚會，外界不免好奇，簽下10年7億美元合約的大谷翔平和12年3.25億美元合約的山本，究竟是誰付錢？山本笑說：「大谷先生想要付錢，但中島先生已經先付掉了。」他指的是道奇日籍防護員中島陽介。
Chicago Kalbi老闆為日本人，不少日本選手都曾到訪，山本也超滿意這頓美食，大讚：「全部都很美味呢！」
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