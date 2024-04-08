MLB／今永昇太封鎖豪華MVP打線 道奇主帥也大讚

加盟小熊的日本強投今永昇太，今2ˋ度先發完全壓制道奇MVP打線，先發4局僅被敲2支安打，沒有失分，還送出3K，其中更兩度解決大谷翔平，最終小熊以8比1擊敗道奇，近7戰6勝，今永昇太的好表現也讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚。

能夠兩度解決大谷翔平並讓他吞K，今永昇太賽後謙虛地表示，「當他站在打擊區時，他非常高大，並且散發著一種壓迫感，他的揮棒非常出色。這並不會增加我的信心，我只希望自己能保持健康，能夠投完整個球季。」

今永昇太目前在大聯盟登板2場，主投10局仍未掉分，防禦率依舊是完美的0，道奇總教練羅伯斯也對今永的表現讚不絕口，「他表現很棒，直球能投到93、94英哩，球速很不錯，變速球和快速指叉球是他的武器球。他偶爾也會投一些其他的變化球，球種非常多元，我知道他是一名成熟的投手，而且很有自信。」