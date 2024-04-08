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MLB／二刀流？天使DH薩諾 滿壘登板投3球安全下庄

聯合新聞網／ 綜合報導
天使指定打擊薩諾生涯首次登板投球。 路透
天使指定打擊薩諾生涯首次登板投球。 路透

天使今天在主場被紅襪以12：2打爆，指定打擊薩諾（Miguel Sano）登板只花3球就抓到最後一個出局數，是本場天使唯一沒掉分的投手。

天使先發投手西塞斯（Chase Silseth）主投5局被敲3支陽春砲，失3分。牛棚接手後放火，西斯奈羅（Jose Cisnero）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）和祖尼加（Guillermo Zuniga）合計吃下4.2局，狂失9分。

薩諾生涯在大聯盟打700場，他在9局上2出局滿壘時，迎來生涯初登板。面對紅雀打者杜蘭（Jarren Duran），連投2顆80多英里的變速球取得2好0壞，接著再用74英里曲球，讓杜蘭擊成滾地球出局。

天使打線今天直到8局才破蛋，楚奧特（Mike Trout）瞄準對手低角度卡特球，轟出左外野陽春砲，這是他本季第4轟，並列大聯盟第2多。

天使 楚奧特 紅襪

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