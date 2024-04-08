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MLB／最「顧人怨」裁判遭洋基迷狂噓 史丹頓夯滿貫砲退藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓。 路透
史丹頓。 路透

洋基今天主場迎戰藍鳥，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出滿貫砲，幫助洋基終場以8：3贏球，開季取得8勝2敗。

本場比賽主審是最「顧人怨」裁判赫南德茲（Angel Hernandez），1局下就爆發爭議，藍鳥先發投手弗朗西斯（Bowden Francis）面對洋基首棒打者托瑞斯（Gleyber Torres）投成滿球數，隨後他投球前右腳出現退板動作，明顯構成投手犯規，托瑞斯也退出打擊區示意這是投手犯規。

不過赫南德茲不理會，還把這個偏高球路判定成好球，形成三振。洋基總教練布恩（Aaron Boone）進場抗議沒改變結果，洋基球迷則對赫南德茲狂噴髒話。

藍鳥3局上先馳得點，但洋基3局下靠安打和3次保送先追1分，史丹頓2出局滿壘時，相中內角速球，將球掃出左外野大牆，這是他生涯第11發滿貫砲，也是2022年9月後首支，洋基最終以8：3獲勝。

這是1961年以來，洋基首次贏下開季前3個系列賽，致勝功臣史丹頓受訪時說，「我現在能更專注雙腿，這是好事。一遍又一遍比賽後，持續有好的擊球，好事就會發生。」

史丹頓 洋基 藍鳥

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