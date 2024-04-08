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MLB／撲得漂亮卻大暴傳 金鶯游擊手再見雙殺變再見失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊韓德森（左）傳一壘發生失誤，形成再見暴傳。法新社
金鶯隊韓德森（左）傳一壘發生失誤，形成再見暴傳。法新社

金鶯隊游擊手韓德森（Gunnar Henderson）只帥一半的美技，讓再見雙殺變成再見失誤，海盜隊跑回2分，終場以3：2擊敗金鶯，韓德森賽後超嘔，「這是我傳100次有99次能完成的play，卻在這時失誤了。」

金鶯帶著2：1領先進入9局下，卡諾（Yennier Cano）登板上演「劇場」，連2安打加保送形成滿壘，塔雷茲（Rowdy Tellez）打向一壘方向的滾地球，金鶯傳本壘先是判決safe，海盜跑回追平分，但金鶯提出挑戰後改判。

卡諾接續在滿壘局面遭遇奧利瓦雷斯（Edward Olivares），打向中間方向，一個彈跳越過投手，韓德森箭步撲出在二壘附近攔下這球，先抓下二壘的出局數，再傳一壘卻發生大暴傳，讓海盜的第2、第3分都到手結束比賽。

韓德森坦言，這是自己平常應該可以完成的play，卻在最不該出現失誤的時候失誤了，「非常不走運。」

總教練海德（Brandon Hyde）則說，這一球不能怪韓德森，「沒有多少人可以攔住這球，這是很難的play，撲下這球已經很精采，只是太急著出手了。」

海盜 金鶯 韓德森

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