MLB／道奇內野雨中連3E 三壘手爆氣找裁判批「水坑打棒球」

道奇隊今天以1：8不敵小熊隊，此戰在雨勢中進行，場地狀況泥濘不堪，三壘手羅哈斯（Miguel Rojas）痛批根本是在水坑裡打球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）雖無意將3次失誤歸咎於場地狀況，但也認同比賽應該更早喊暫停。

道奇此役的3次失誤全數發生在內野、4局下比賽暫停之前，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、游擊手貝茲（Mookie Betts）、三壘手羅哈斯先後失誤。

羅哈斯在比賽前段就不停向三壘審艾斯塔布魯克（Mike Estabrook）抱怨，場地狀況根本不適合比賽，雨中作戰到4局下，比賽先中斷10分鐘整理場地，就在羅哈斯的傳球失誤後，裁判決定比賽因雨中斷，而羅哈斯也在此時爆氣找上裁判理論。

Miguel Rojas when Jazz Chisholm says he enjoys playing baseball pic.twitter.com/HZFfYHhmtn — Payton J. Havermann (@paytonisnotroll) 2024年4月7日

羅哈斯賽後受訪表示，自己當時根本就像是在水坑裡打球，「那不是最佳場地狀況，我在打擊區時也打滑了，像這樣的事情不該發生。這不只是為了我自己，而是為了全隊，也不只是為了道奇，而是為了所有選手。」

他強調，自己打滾職棒夠久，知道兩隊接下來的休兵日很難找出可以補賽的時間，知道大聯盟想要至少完成5局比賽的想法，但選手要面對的是162場賽季，並不只是1場比賽。

羅伯茲則表示，他不會將3次失誤歸因於場地狀況，但確實不認同比賽暫停時間，「我認為應該更早喊停，當時的場地狀況早就不適合比賽，但我們卻在那樣的情況下面對好幾名打者。」