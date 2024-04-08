MLB／無安打非僥倖！太空人救星布蘭柯奪2連勝 開季連15局未失分

太空人隊開季不振，原本不在先發投手名單的布蘭柯（Ronel Blanco）成為救星，今天對遊騎兵隊之戰投6局無失分，以優質內容奪下本季第2勝，太空人終場3：1獲勝、終止2連敗。

由於韋蘭德（Jutin Verlander）、尤奎迪（Jose Urquidy）受傷，布蘭柯頂替空缺成為太空人第5號投手，2日初登板技驚四座，在休士頓主場對藍鳥隊之戰完投9局，投出大聯盟本季首場、隊史第17場無安打比賽，幫助太空人終結開季4連敗。

布蘭柯休5天再上，在客場對決去年世界大賽冠軍遊騎兵，用90球完成6局任務，只被揮出1支安打、出現4次保送，也投出4次三振，開季至今連續15局讓對手掛零。

Ronel Blanco gets Adolis García on 3 pitches



86-mph changeup

94-mph 4-seam fastball

95-mph 4-seam fastballpic.twitter.com/ZWSRIOjG0c — APOLLO MEDIA (@ApolloHOU) 2024年4月8日

兩隊4連戰第3戰，太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）3局上轟出3分砲，本季第3轟成為致勝一擊；遊騎兵先發投手唐寧（Dane Dunning）投6.2局失3分，同樣優質內容吞下本季首敗。

遊騎兵目前6勝3敗，在美聯西區排名第1，太空人3勝7敗和運動家隊並列墊底。