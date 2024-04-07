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MLB／勇士王牌右手肘韌帶受傷 總教練坦言不樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士王牌投手史泰德面臨右手肘傷勢麻煩。 法新社
勇士王牌投手史泰德面臨右手肘傷勢麻煩。 法新社

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勇士今天於主場9:8逆轉擊敗響尾，卻傳來壞消息，陣中王牌投手史泰德（Spencer Strider）昨日對戰響尾蛇先發4局失5分，賽後傳出右手肘不適。

經過核磁共振檢查（MRI）後顯示，史泰德右手肘的尺側副韌帶受傷，球隊並沒有透露傷勢的嚴重程度，但據勇士總教練史尼克（Brian Snitker）透露，史泰德的傷勢並不樂觀。

勇士總教練史尼克表示：「很不喜歡發生這樣的事，為他感到難過，接下來就看醫生怎麼評估，這幾天應該會有結果。」

勇士球團表示，針對史泰德的傷勢，將會交由知名骨科醫生梅斯特（Keith Meister）來評估傷勢，目前後續治療時程未定，本季能否重返球場仍是未知數。

上季史泰德表現相當出色，更發揮驚人的K功，繳出20勝、281次三振勇奪國聯勝投、三振雙冠王，並首度入選明星賽，在國聯塞揚獎票選第4。本季僅出賽2場就受傷，防禦率高達7.00，勇士隊少了王牌後，在先發輪值上勢必將遭遇不小的麻煩。

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