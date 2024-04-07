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MLB／開季前兩戰慘挨4轟 前田健太吞下轉戰老虎首敗
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老虎隊日籍投手前田健太今天登板，對運動家隊先發5.2局失3分，老虎終場0：4落敗，前田轉隊首勝仍未開張，還吞下第1敗。
前田過去效力道奇、雙城隊，今年轉戰老虎簽下兩年2400萬美元合約，展開生涯第8季，3月31日初登板，對白襪隊投3.1局被揮出7支安打，包括3支全壘打，失6分無關勝敗。
今天首次在底特律主場亮相，前田用87球完成任務，被揮出兩支安打、保送4次，失3分都是自責分，隊友火力也不幫忙，最後承擔敗投。
運動家指定打擊魯克（Brent Rooker）4打數2安打、攻下3分打點，首局逮中前田80英里滑球，轟出左外野409英尺兩分砲，成為致勝一擊。
前田1局上挨轟後，接下來4局都讓運動家掛零，6局上再失1分退場；他表示，首局投球動作有些問題，第2局起找到好球帶，投球內容也攻變。
運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）投6局只被揮出3支安打，優質表現奪下本季首勝，老虎開季5連勝後，近3戰吞下2敗。
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