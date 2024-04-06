快訊

特斯拉大陸市佔近腰斬！專家形容「史詩災難」 網嘆：歷史重演

明後天收假全台有雨！對流雲系發展旺盛 留意瞬間強降雨

新加坡夫妻赴太魯閣遇強震失聯 2人在哪站下？觀光巴士司機這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／擊了！ 天使瑞登靠超鳥安開胡 上次敲安隊友還在大學

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊三壘手瑞登開季表現低迷，不過本季首安於今天順利開張。 路透社
天使隊三壘手瑞登開季表現低迷，不過本季首安於今天順利開張。 路透社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

「擊了」！天使隊明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）本季改打開路先鋒表現依舊令人失望，賽前合計5場、19打數安打掛蛋，更慘遭主場球迷狂噓，不過今天他終於擺脫無安打惡夢，敲出本季首安，無奈球隊仍後繼無力，遭到紅襪隊踢館成功。

紅襪前2局靠著3支全壘打迅速取得4：0領先，不過天使第5局成功突破先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的封鎖，薛耶爾（Nolan Schanuel）的四壞球送回球隊首分，下一局捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）的滿貫砲更讓比賽回到原點。

然而扳平戰局後天使仍封鎖不住紅襪打線，第8局杜南（Jarren Duran）敲出超前轟、第9局歐尼爾（Tyler O'Neill）則轟出本日第2發全壘打，再度拉開比分，最終紅襪就以8：6帶走勝利。

今天是天使主場開幕戰，近年表現低迷，被視作「薪水小偷」的三壘手瑞登自然逃不過主場球迷的噓聲伺候。瑞登今天前3個打席僅因保送上壘，不過在第4個打席，他敲出疲軟的滾地球，這球擊球仰角為-69度，大聯盟官網甚至紀錄不到擊球初速，但沒想到因禍得福，意外讓紅襪內野處理不及，形成內野安打。

在這支安打前，瑞登上次敲安已經是去年夏天的事情，當時薛耶爾甚至還是個大學生，歷經了超過半年、長達277天的安打荒後，瑞登總算再度藉由安打上壘，賽後他的打擊率上升至0成43。

天使 薪水

相關新聞

MLB／小熊迷扔回大谷全壘打球不後悔 只在意「還我玉米片」

大谷翔平今天在有110年歷史小熊瑞格利球場開轟，全壘打版圖多攻略1座球場，有了首轟球衍生的意外插曲後，外界關注這顆球的下...

MLB／大谷道奇首轟球爭議落幕 補償球迷簽名簽到飽

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第2轟，道奇首轟球爭議也在今天落幕，根據「The Athletic」報導，撿到球的球迷...

MLB／勇士逆轉響尾蛇卻笑不出來 王牌史泰德傳手肘不適

勇士隊今天在主場迎戰響尾蛇隊，兩隊鏖戰至延長賽，勇士靠著捕手達德諾（Travis d'Arnaud）的再見安打後來居上奪勝，然而比賽結果恐怕不是勇士今天最關心的事情，因為自家王牌投手史泰德（Spenc

MLB／海盜未來雙王牌！瓊斯平大谷紀錄、史肯斯K爆3A打者

海盜隊開季戰績長紅，頗有終結重建黑暗期之勢，其中投手群的新星竄起更是一大看點，農場前兩名新秀投手瓊斯（Jared Jones）、史肯斯（Paul Skenes）今天先後在大、小聯盟登板都展現驚人壓制力

MLB／擊了！ 天使瑞登靠超鳥安開胡 上次敲安隊友還在大學

「擊了」！天使隊明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）本季改打開路先鋒表現依舊令人失望，賽前合計5場、19打數安打掛蛋，更慘遭主場球迷狂噓，不過今天他終於擺脫無安打惡夢，敲出本季首安，無奈球隊

MLB／大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平前輩松井秀喜紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平於美國時間本月5日敲出本季第2轟。不過接到這顆全壘打球的小熊隊球迷爽快地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。