MLB／擊了！ 天使瑞登靠超鳥安開胡 上次敲安隊友還在大學

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「擊了」！天使隊明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）本季改打開路先鋒表現依舊令人失望，賽前合計5場、19打數安打掛蛋，更慘遭主場球迷狂噓，不過今天他終於擺脫無安打惡夢，敲出本季首安，無奈球隊仍後繼無力，遭到紅襪隊踢館成功。

紅襪前2局靠著3支全壘打迅速取得4：0領先，不過天使第5局成功突破先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的封鎖，薛耶爾（Nolan Schanuel）的四壞球送回球隊首分，下一局捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）的滿貫砲更讓比賽回到原點。

然而扳平戰局後天使仍封鎖不住紅襪打線，第8局杜南（Jarren Duran）敲出超前轟、第9局歐尼爾（Tyler O'Neill）則轟出本日第2發全壘打，再度拉開比分，最終紅襪就以8：6帶走勝利。

今天是天使主場開幕戰，近年表現低迷，被視作「薪水小偷」的三壘手瑞登自然逃不過主場球迷的噓聲伺候。瑞登今天前3個打席僅因保送上壘，不過在第4個打席，他敲出疲軟的滾地球，這球擊球仰角為-69度，大聯盟官網甚至紀錄不到擊球初速，但沒想到因禍得福，意外讓紅襪內野處理不及，形成內野安打。

在這支安打前，瑞登上次敲安已經是去年夏天的事情，當時薛耶爾甚至還是個大學生，歷經了超過半年、長達277天的安打荒後，瑞登總算再度藉由安打上壘，賽後他的打擊率上升至0成43。