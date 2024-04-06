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MLB／大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平前輩松井秀喜紀錄

中央社／ 東京6日綜合外電報導
大谷連兩天開轟，距離松井秀喜保持的175轟日籍旅美球員最多轟紀錄只差2支了。 法國新聞社
大谷連兩天開轟，距離松井秀喜保持的175轟日籍旅美球員最多轟紀錄只差2支了。 法國新聞社

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平於美國時間本月5日敲出本季第2轟。不過接到這顆全壘打球的小熊隊球迷爽快地把球扔回球場，並笑稱「這是小熊隊球迷的傳統」。

大谷已於MLB敲出173轟，要追上在MLB全壘打最多的日本球員松井秀喜，僅有2轟之差。

日媒Full-Count報導，大谷本月3日出戰舊金山巨人隊，於7局下敲出右外野陽春砲，是他轉戰道奇後的首轟。

大谷於美國時間5日（台灣時間6日）在客場迎戰芝加哥小熊，在5局上擊出右外野方向的2分砲。儘管他連續2場比賽開轟，仍無法幫助道奇取勝，道奇終場以7比9不敵小熊隊。

接到大谷本季第2顆全壘打球的是一名小熊隊球迷。這名自稱是小熊隊終身球迷的男子接到球之後「爽快地」把球丟回場內，並自豪地說「把對手的全壘打丟回球場內是小熊隊球迷的傳統」。

報導提到，大谷本賽季第一顆全壘打球據說價值至少10萬美元（約新台幣320萬元）。

大谷敲出的本賽季第2顆全壘打球，也是他轉披道奇戰袍後在小熊隊主場瑞格利球場（Wrigley Field）打出的首轟，很可能也價值不斐。

這名小熊隊球迷被問及放棄這顆全壘打球是否覺得可惜時笑答：「我不知道這顆球價值多少，不過沒關係，我們小熊隊球迷不會後悔，我首先是小熊隊的球迷」。

小熊隊

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