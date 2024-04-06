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MLB／勇士逆轉響尾蛇卻笑不出來 王牌史泰德傳手肘不適

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士王牌史泰德賽後驚傳手肘有傷勢。 法新社
勇士王牌史泰德賽後驚傳手肘有傷勢。 法新社

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勇士隊今天在主場迎戰響尾蛇隊，兩隊鏖戰至延長賽，勇士靠著捕手達德諾（Travis d'Arnaud）的再見安打後來居上奪勝，然而比賽結果恐怕不是勇士今天最關心的事情，因為自家王牌投手史泰德（Spencer Strider）賽後手肘傳出傷情，明天將接受MRI檢查。

勇士在比賽前半段處於落後，但比賽末段急起直追，8局下亞古納（Ronald Acuna Jr.）帶打點的二壘安打先將比分追至2分差；第9局響尾蛇自亂陣腳，失誤讓首棒的萊里（Austin Riley）上壘後，歐森（Matt Olson）、克蘭尼奇（Jarred Kelenic）接連的二壘安打送回2分，將比分扳成5平。

進入到突破僵局的延長賽，勇士10局上先擋住響尾蛇攻勢，10局下首棒打者達德諾就敲出差點飛越大牆的二壘安打，一棒終結比賽氣走對手。值得一提的是自從勇士新主場「太陽信託球場」啟用以來，「斧頭幫」在主場開幕戰取得7勝1敗佳績，包含了3場再見勝利。

然而，勇士今天有喜有憂，王牌投手史泰德今天先發表現不理想，4局投球用了88球，被敲出7安、送出3次保送失掉5分，退場時還向防護員表示右手肘不適，預計將在明天接受MRI檢查，「我原以為這只是那些身體有點狀況的夜晚，直到他向我抱怨他的手肘。」勇士主帥史尼克（Brian Snitker）說。

今天史泰德四縫線直球均速為95.9英哩，和去年平均則為97.2英哩有不小落差，即便史泰德的MRI結果為正向，勇士仍有可能會選擇讓史泰德跳過幾次先發，左投杜德（Dylan Dodd）為最有機會的遞補人選。

勇士 史泰德

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