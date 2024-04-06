快訊

國家級警報響！ 上午11時52分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道 釀7車追撞1死1輕傷

影／砂卡礑2遺體露出頭腳 游家阿嬤看照片淚認：是兒子和大孫女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／扛2A開幕戰 林昱珉本季初登板3局飆5K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林昱珉初登場3局掉1分無關勝敗。 美聯社
林昱珉初登場3局掉1分無關勝敗。 美聯社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

結束大聯盟春訓後，響尾蛇隊旅美台將林昱珉今天在2A扛起開季先發，面對教士隊2A投了3局，送出5次三振、丟掉1分，退場時雙方平手，無關勝敗。

林昱珉今天在首局就遇亂流，1出局後投出保送又被敲安，雖靠三振抓下第2個出局，但接著又被敲安丟掉1分，好在又一次三振化解危機。

2局上林昱珉又在1出局後出現四壞保送、觸身球，雖靠滾地球形成第2個出局，但一、三壘有人情況下出現暴投，好在僅推進1個壘包沒掉分，最後又靠三振化解。

3局上林昱珉也是在1出局後被敲二壘打，得點圈再次被攻陷，但這回靠著連續2次三振凍結壘包，最中以67球投完3局退場，被敲3支安打，另有5次三振、3次四死球，丟掉1分，響尾蛇隊打線在2局下攻回1分，讓林昱珉免吞敗投。

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／戰到沒人可換！響尾蛇滿壘讓投手打擊遭三振結束比賽

MiLB／林昱珉英文受訪證實2A開季 本季拚大聯盟先磨肢體語言

MiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

MLB／林昱珉下放無緣大聯盟開季 響尾蛇教頭：不夠穩定

相關新聞

MLB／大谷翔平砲管疏通連兩場開轟 道奇教頭：應該是雙響砲

道奇隊今天在打擊戰中以7：9不敵小熊隊，陣中日籍球星大谷翔平的砲管疏通，有了本季第一轟後，今天再敲第二轟，連兩場開砲，總...

MLB／小熊迷扔回大谷全壘打球不後悔 只在意「還我玉米片」

大谷翔平今天在有110年歷史小熊瑞格利球場開轟，全壘打版圖多攻略1座球場，有了首轟球衍生的意外插曲後，外界關注這顆球的下...

MLB／大谷道奇首轟球爭議落幕 補償球迷簽名簽到飽

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第2轟，道奇首轟球爭議也在今天落幕，根據「The Athletic」報導，撿到球的球迷...

MLB／鄧愷威走出經典賽陰影 靠巨人心理教練每天談心

美國職棒重視球員心理強韌度，舊金山巨人隊設專任心理教練，台灣投手鄧愷威去年經典賽失利，返美後心理教練每天找他談話，照顧他...

MiLB／扛2A開幕戰 林昱珉本季初登板3局飆5K

結束大聯盟春訓後，響尾蛇隊旅美台將林昱珉今天在2A扛起開季先發，面對教士隊2A投了3局，送出5次三振、丟掉1分，退場時雙...

MLB／鄧愷威巨人主場開幕戰亮相 聽見唱名起雞皮疙瘩

舊金山巨人主場開幕戰迎戰聖地牙哥教士，旅美台灣投手鄧愷威在全場歡呼聲中出場。他形容，當聽見名字被隆重叫出時，有點「雞皮疙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。