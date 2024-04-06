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MiLB／扛2A開幕戰 林昱珉本季初登板3局飆5K
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結束大聯盟春訓後，響尾蛇隊旅美台將林昱珉今天在2A扛起開季先發，面對教士隊2A投了3局，送出5次三振、丟掉1分，退場時雙方平手，無關勝敗。
林昱珉今天在首局就遇亂流，1出局後投出保送又被敲安，雖靠三振抓下第2個出局，但接著又被敲安丟掉1分，好在又一次三振化解危機。
2局上林昱珉又在1出局後出現四壞保送、觸身球，雖靠滾地球形成第2個出局，但一、三壘有人情況下出現暴投，好在僅推進1個壘包沒掉分，最後又靠三振化解。
3局上林昱珉也是在1出局後被敲二壘打，得點圈再次被攻陷，但這回靠著連續2次三振凍結壘包，最中以67球投完3局退場，被敲3支安打，另有5次三振、3次四死球，丟掉1分，響尾蛇隊打線在2局下攻回1分，讓林昱珉免吞敗投。
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