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MLB／大谷道奇首轟球爭議落幕 補償球迷簽名簽到飽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷道奇首轟球爭議在今天落幕。 美聯社
大谷道奇首轟球爭議在今天落幕。 美聯社

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道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第2轟，道奇首轟球爭議也在今天落幕，根據《The Athletic》報導，撿到球的球迷將在生日當天受邀到道奇球場，而且可以與所有球員見面，簽名簽到飽。

大谷翔平昨天敲出加盟道奇隊的第1發全壘打，也順利拿回紀念球，然而接到球的女球迷羅曼（Ambar Roman）卻指控遭到道奇球團施壓，在被迫與丈夫瓦倫紐拉（Alexis Valenzuela）分開的情況下，同意了交換條件。

羅曼在接到球後，被包括保全在內的幾名道奇球團人員請到室內空間，最初提出以兩頂球帽交換，並表示若不願交換，也不會為球進行認證，羅曼再次詢問後才追加1支球棒、1顆簽名球的條件，完成交換，不過根據專家估算，大谷的首轟球至少價值10萬美元起跳。

雖然是大聯盟球隊對紀念球的標準處理流程，但仍讓外界觀感不佳，而《The Athletic》今天報導也指出，道奇隊提出補救措施，會邀請羅曼與瓦倫紐拉再次造訪道奇球場，時間就在4月12日、羅曼的生日當天。

羅曼不僅可以在賽前進入球場，還可以見到所有球員，羅曼表示：「不是只有大谷，而且我想要拿什麼東西簽名，他們說都可以。」

道奇球團也表示，將重新檢視交換紀念球的流程，羅曼對此表示：「這很重要，我不希望下一個人也經歷相同的事情，對道奇球迷來說感受不好，如果發生在我身上的事會促使事情改變，這樣很棒。」

大谷翔平 道奇

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