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MLB／小熊迷扔回大谷全壘打球不後悔 只在意「還我玉米片」
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大谷翔平今天在有110年歷史小熊瑞格利球場開轟，全壘打版圖多攻略1座球場，有了首轟球衍生的意外插曲後，外界關注這顆球的下落，答案是接到球的死忠小熊球迷延續傳統，將客隊的全壘打球扔回場內了。
大谷生涯曾對小熊開轟，但還不曾在瑞格利球場出賽，今天是他的初體驗，單場5打席敲出2安打，包括1支二壘打、1支全壘打，這是他大聯盟生涯第23座開轟球場。
接到全壘打球的人，是一位48歲的男球迷瑞奇（Jim Rich），當下將這球扔回場內，霸氣說：「在這座球場，把敵隊的全壘打球扔回場內是傳統。」
大谷的本季首轟球衍生後續爭議，報導推估這顆球價值達10萬美元以上，瑞奇將第2轟扔回場內，他笑說：「我是不知道大谷的全壘打球價值多少啦！但你們知道我的玉米片價值多少嗎？全壘打球正好打在我的玉米片上，所以我現在衣服上都是玉米片，我只希望可以幫我換一份。」
瑞奇坦言，有從新聞上看到大谷首轟球的爭議，但也就僅此在新聞上讀過，並未去了解細節，也不後悔丟回全壘打球，「我是小熊球迷，我不是翔平球迷。」他笑說，今天雖然大谷打了全壘打，但小熊取得5連勝，所以玉米片被打翻了，自己也覺得無所謂，「我只是很高興我摯愛的球隊贏球了。」
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